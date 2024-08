Peugeot al Caravan Salon di Düsseldorf

Peugeot è presente quest’anno al Caravan Salon di Düsseldorf, la più grande fiera mondiale dedicata ai viaggi in mobilità, con un nuovo prodotto nel suo bagaglio. Il motto di quest’anno della fiera è “La passione che unisce”. Dal 30 agosto all’8 settembre 2024, i visitatori potranno sperimentare da vicino il marchio del leone presso lo stand Stellantis Pro One nel padiglione 16, stand D42. Quest’anno l’attenzione è rivolta al Peugeot Boxer.

I visitatori potranno ammirare da vicino i veicoli Peugeot presso lo stand Stellantis Pro One nel padiglione 16

Peugeot presenta il telaio giusto per chi ama viaggiare: il furgone Boxer L3H2 con motore BlueHDi da 2,2 l 102 kW (140 CV) e cambio manuale a sei marce nel colore Icy White. Il comfort è assicurato dal climatizzatore elettrico, dalla funzione di ricarica induttiva e dal quadro strumenti digitale con schermo a colori da 7 pollici (17,8 cm), incluso nel pacchetto di equipaggiamenti Lounge. Pratici per i viaggi sono il caricatore USB con doppia connessione (A+C) e il porta tablet con portabicchiere.

L’assistenza alla partenza in salita è particolarmente utile nelle zone di alta montagna. Gli interni sono progettati in modo invitante con il volante in pelle, la leva del cambio in pelle e il cruscotto con applicazioni (rivestimento Techno) e offrono spazio e spazio di stivaggio sufficienti. La poltrona capitano girevole con braccioli offre un comfort particolare e può essere trasformata all’interno, trasformando il camper in un salotto mobile. Peugeot Boxer è ideale per tutte le trasformazioni camper.

Il Boxer è proposto anche con il nuovo cambio automatico AT8. La nuova trasmissione offre numerosi vantaggi: Dispone di una nuova frizione che ottimizza i cambi di marcia grazie ad un controllo efficiente della coppia motore, aumentando così il comfort di guida. In combinazione con il motore Peugeot Boxer 2.2 l BlueHDi da 102 kW (140 CV), si ottengono 450 Nm, che corrispondono alla migliore coppia del suo segmento. Il nuovo cambio automatico AT8 apre nuove possibilità anche durante i viaggi. La capacità di carico del Boxer è stata notevolmente aumentata appositamente per i camper, che ora possono raggiungere un peso totale massimo consentito di 5 tonnellate.

I visitatori potranno provare Peugeot Boxer presso lo stand condiviso Stellantis Pro One nel padiglione 16, stand D42. La conferenza stampa di Stellantis Pro One si svolgerà sabato 31 agosto 2024 alle ore 10:05. Il Caravan Salon è la più grande fiera dedicata ai viaggi mobili. Su 250.000 metri quadrati oltre 700 espositori presentano camper, roulotte, camper, nonché accessori e l’offerta turistica adeguata, garantendo un’ampia varietà di marchi e prodotti. Il Caravan Salon si svolgerà dal 30 agosto all’8 settembre 2024 a Düsseldorf.