Ferrari F250: in un video l’erede della LaFerrari, che potrebbe avere 1.300 cavalli

Nuovo avvistamento per il prototipo camuffato di Ferrari F250 questa volta però con quella che dovrebbe essere la sua carrozzeria definitiva. Si vocifera che il successore della LaFerrari farà il suo debutto a ottobre 2024. Recentemente avvistato da Varryx che ha pubblicato un video sul suo canale di YouTube, il nuovo modello del Cavallino Rampante sorprende per la sua totale assenza di suono, spiegabile con il limite di velocità di 50 km/h imposto a Maranello.

Ecco in un video il prototipo di Ferrari F250 con la carrozzeria definitiva

A differenza della LaFerrari, che era equipaggiata con un motore V12, la nuova supercar Ferrari F250 sarà alimentata da un motore turbocompresso V6. Questo propulsore dovrebbe derivare da quello della Ferrari 296 stradale e della Ferrari 499P vincitrice della 24 Ore di Le Mans. Sebbene il passaggio da dodici a sei cilindri possa sembrare assurdo per gli appassionati, la scelta è motivata da fattori come le normative sulle emissioni e il miglioramento del risparmio di carburante.

Essendo una hypercar, la prossima Ferrari F250 presenta una forma allungata e linee più radicali, tutte orientate a migliorare l’aerodinamica. Ogni dettaglio è studiato per ottimizzare il flusso d’aria e il supporto aerodinamico, utilizzando elementi attivi per ottenere il massimo vantaggio.

Inoltre, è previsto un grande alettone posteriore, già visibile in foto precedenti, che sembra destinato a una versione ancora più estrema del veicolo, progettata esclusivamente per l’uso in pista. Ferrari, con la sua consolidata esperienza in ambito racing, continua a perfezionare le sue soluzioni aerodinamiche per le massime prestazioni.

Per quanto riguarda la potenza del motore si vocifera che questo possa arrivare a 1.300 cavalli risultando la super car del cavallino rampante più potente mai realizzata. In linea con la tradizione delle hypercar più estreme di Ferrari, la produzione del nuovo modello sarà limitata, con circa 600 esemplari previsti. Il prezzo si prevede intorno ai 3 milioni di euro.