Una Ferrari 499P Modificata, col numero di Lewis Hamilton. È sua?

Una Ferrari 499P Modificata è stata immortalata in pista. La cosa non stupisce, perché quello è il suo regno, ma la livrea dell’esemplare lascia volare la fantasia. Per vestire la carrozzeria dell’auto di Maranello sono stati usati i colori nero ed oro. Il numero scelto è il 44, lo stesso adoperato in gara da Lewis Hamilton.

Da qui l’ipotesi, avanzata da alcuni, che questo gioiello possa essere stato acquistato dall’asso di Stevenage, per il suo diletto, anche in forza del fatto che nel garage del pilota britannico ci sono già diverse supercar esotiche. Non esiste, però, alcuna prova dello shopping. C’è soltanto un indizio, opinabile. Alcuni aggiungono alcune connessioni legate alle nuance, ma pure queste non bastano a fare una prova. Magari il committente è un tifoso del prossimo alfiere del “cavallino rampante” in Formula 1. Probabibilmente solo fra qualche mese sapremo la verità, anche in ragione dei possibili vincoli contrattuali.

Se l’auto fosse di Lewis Hamilton, si confermerebbe ulteriormente il suo amore per i gioielli a quattro ruote, nonostante la piega elettrica e “green” ostentata in tempi recenti. Ricordiamo che la Ferrari 499P Modificata è una versione senza restrizioni dell’Hypercar vincitrice della 24 Ore di Le Mans 2023. Come evidenziano i colleghi di carscoops, quella illustrata nelle foto è una delle prime costruite dalla casa automobilistica italiana, per il piacere di una ristretta cerchia di clienti, cui promette emozioni da corsa, nel vero senso della parola. Addirittura la potenza è più alta di quella espressa dalla sorella che si è imposta sul circuito della Sarthe, non dovendo il motore sottostare alle restrizioni regolamentari del campionato FIA WEC.

Qui ci sono 870 cavalli al servizio del piacere, che si manifestano quando si preme il tasto push to pass, simile a quello usato sulle monoposto di Formula 1 per effettuare le manovre di sorpasso. Attivando questo boost, per 7 secondi consecutivi, si aggiungono 163 cavalli ai 707 di partenza, giungendo alla cifra cumulativa precedentemente esposta. Facile immaginare quanto possa essere emozionante una creatura del genere, ma il piacere ha un prezzo elitario: 5.1 milioni di dollari, più le tasse. In cambio della spesa, i fortunati acquirenti potranno impreziosire la loro collezione con un gioiello tecnologico, godibile nella sua dimensione migliore in pista, nell’ambito del programma Sport Prototipi Clienti, con l’assistenza e le cure ufficiali degli specialisti della casa madre.

Fonte | Carscoops