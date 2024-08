Alfa Romeo: il ritorno nel segmento E per cambiare la storia

Alfa Romeo ha l’ambizione di diventare il vero brand premium globale del gruppo Stellantis. Per riuscirci dovrà inevitabilmente fare bene in mercati importanti come quello degli Stati Uniti e della Cina. Proprio per questo nei prossimi anni, più precisamente nel corso del 2027, avverrà il ritorno del marchio del Biscione nel segmento E del mercato.

Alfa Romeo: il ritorno nel segmento E per sfondare nel mercato premium di tutto il mondo

Questo ritorno dopo molti anni servirà ad invertire la rotta e rendere Alfa Romeo un brand premium di alto livello capace di competere su tutti i fronti con l’agguerrita concorrenza tedesca, inglese e giapponese. Il ritorno nel segmento avverrà con un modello che attualmente è stato soprannominato dallo stesso numero uno del Biscione Jean Philippe Imparato come E-Jet. Il nome è tutto un programma si tratterà di un veicolo dalle prestazioni impressionati che nascerà su piattaforma STLA Large e sarà prodotto in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Cassino.

Alfa Romeo E-Jet sarà una sorta di concentrato del meglio che la casa milanese ha da offrire in termini di design, prestazioni, piacere di guida, lusso e tecnologia. Sarà la vera cartina di tornasole di quelle che sono le ambizioni del marchio di fare bene sul mercato continuando a fare utili come sta avvenendo negli ultimi anni.

Imparato si è già espresso sul design di questo modello dicendo che sorprenderà e non poco i fan del Biscione e anche gli addetti ai lavori essendo un qualcosa di mai visto prima e difficilmente inquadrabile nelle attuali categorie in cui è diviso il mercato. In parole povere non si tratterà di un SUV ma nemmeno di una berlina. A questa auto poi in un secondo momento si potrebbe aggiungere un altro modello di segmento E ma questo a condizione che E-Jet diventi un successo commerciale.