Stellantis presenta Locadora: un servizio di mobilità per clienti B2B in Brasile

Stellantis presenta in Brasile Locadora, un servizio di mobilità rivolto ai clienti B2B che offre l’outsourcing della flotta per piccole, medie e grandi aziende. Tra gli elementi di differenziazione messi a disposizione dalla nuova operazione figurano, tra gli altri, un’ampia copertura di rete, immatricolazione, auto di scorta, gestione di pneumatici e multe, conducenti aggiuntivi, acquisto e consegna di veicoli.

In Brasile Stellantis ha presentato il nuovo servizio per i clienti B2B: Locadora

“La nostra proposta è offrire ai clienti aziendali la comodità di non preoccuparsi della parte burocratica della flotta, come IPVA, assicurazione, manutenzione periodica, e, così, poter dedicare più tempo e risorse alla propria attività”, spiega Marcelo Diniz Guerra, capo di Stellantis Locadora e Flua!.

La struttura di Stellantis Locadora dispone già di un portafoglio diversificato di veicoli dei marchi Fiat, Jeep e Peugeot per servire le aziende su tutto il territorio nazionale. I marchi Citroën e Ram verranno inclusi nella nuova operazione entro la fine dell’anno.

L’obiettivo di questa nuova operazione è promuovere la mobilità, offrire risparmi e comodità in modo che i clienti B2B possano dare priorità alla propria attività. “Stellantis Locadora si posiziona come partner strategico per le aziende, offrendo la credibilità già riconosciuta ai servizi finanziari di Stellantis. Oltre a tutto il supporto necessario, offriamo un pacchetto personalizzato per il cliente, in base alle sue esigenze”, afferma Guerra.

Stellantis Locadora offre piani da 12 a 48 mesi, con franchigie fino a 5 mila chilometri al mese, oltre ad auto nuovissime. I clienti B2B possono acquistare servizi presso i concessionari o online, attraverso il sito web www.meuflua.com.br/locadora.

Per il mercato B2C, che serve i privati, Stellantis ha Flua!, una società di mobilità focalizzata sull’abbonamento ad auto nuove di zecca dei marchi Fiat, Jeep e Peugeot. Oltre alle opzioni di persona presso i concessionari con il punto Flua, i clienti possono stipulare contratti online, attraverso il sito web meuflua.com.br. Tra gli elementi distintivi dell’azienda ci sono le soluzioni digitali, come il percorso di noleggio online e l’app Flua!, che facilita la gestione della proprietà del veicolo, la gestione delle multe, la consultazione delle fatture, tra gli altri servizi.