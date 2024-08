Nuova Alfa Romeo Giulietta: se si farà sarà per dominare

Nuova Alfa Romeo Giulietta è una di quelle auto che in futuro potrebbero tornare a far parte della gamma della casa automobilistica del Biscione anche se in verità ora come ora una decisione non è stata ancora presa. Molto dipenderà da come andranno le cose nei prossimi anni per la casa automobilistica milanese. Se il brand premum di Stellantis continuerà a fare utili come negli ultimi anni e anzi li incrementerà allora è probabile che vedremo un modello di questo tipo anche se non è da escludere che alla fine possa avere anche un nome diverso. In proposito di recente si è anche parlato del nome di nuova Alfa Romeo Brera.

Se si farà la nuova Alfa Romeo Giulietta sorprenderà per il suo stile e dominerà nel suo segmento

Questo in quanto si tratterà di un’auto abbastanza diversa dalla vecchia Giulietta e dunque ciò potrebbe favorire anche un cambio di nome. Quello che pare certo è che se davvero in futuro arriverà sul mercato una nuova Alfa Romeo Giulietta si tratterà di una vettura pensata per dominare nel suo segmento di mercato in Europa e non solo. Molto probabilmente verrebbe prodotta in Italia forse a Melfi. La vettura nascerebbe su piattaforma STLA Medium e avrebbe una lunghezza di poco inferiore ai 4,5 metri. Inoltre la sua silhouette sarebbe quella di una vettura super sportiva con coda tronca e stile da coupè più che da berlina. Le prestazioni sarebbero ovviamente elevatissime per il segmento a cui apparterrebbe.

Se si farà una nuova Alfa Romeo Giulietta comunque non arriverà molto presto. Si parla non prima del 2028. Molto probabilmente sarà solo elettrica ma non possiamo escludere la presenza di qualche versione termica forse ibrida dato il rallentamento nelle previsioni relative alle vendite di auto elettriche che potrebbero spingere un po’ tutte le case automobilistiche a proporre versioni ICE dei propri modelli fino al 2035 anno in cui sarà vietato vendere queste auto.