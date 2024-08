Fiat Grande Panda: avrà più successo in Europa rispetto al modello attuale?

Fiat Grande Panda svelata con le prime immagini a fine giugno e presentata ufficialmente lo scorso 11 luglio a Torino è la grande novità della principale casa automobilistica italiana per questo 2024. La vettura inizierà la sua produzione in serie da settembre a Kragujevac in Serbia. Gli ordini si dovrebbero aprire più o meno nello stesso periodo. C’è grande attesa ovviamente di sapere quella che sarà l’accoglienza da parte dei consumatori nei confronti di questa auto che dovrebbe arrivare sul mercato in versione elettrica al 100 per cento e in versione ibrida.

Fiat Grande Panda sembra avere le carte in regola per fare meglio dell’attuale Panda in Europa

Quest’ultima sarà la versione entry level di Fiat Grande Panda con un prezzo inferiore ai 19 mila euro ma full optional e con cambio automatico. L’elettrica al 100 per cento invece dovrebbe costare poco meno di 25 mila euro. Anche in questo caso prezzo molto interessante e che potrebbe far avvicinare molti clienti al nuovo modello di Fiat. A proposito di ciò, secondo alcuni esperti di mercato questa auto avrebbe le carte in regola per fare bene in Europa dove questo tipo di auto va per la maggiore in questo momento.

Sono in tanti a pensare che nel vecchio continente questa vettura possa avere anche più successo dell’attuale Fiat Panda che comunque si è sempre comportata molto bene in Europa anche se ovviamente l’Italia è il paese in cui storicamente ha sempre registrato più vendite. Basti pensare che da anni è l’auto più venduta nel nostro paese.

Vedremo dunque come partiranno le vendite di Fiat Grande Panda nei prossimi mesi e se davvero questa auto riuscirà a regalare grandi soddisfazioni alla casa torinese di Stellantis come molti pensano già adesso.