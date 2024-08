Nuova Fiat Multipla: debutto anticipato?

Nuova Fiat Multipla è la prossima grande novità di Fiat dopo il recente debutto della Fiat Grande Panda avvenuto lo scorso 11 luglio. Di questa auto sappiamo che farà parte della stessa famiglia della nuova Panda con elementi di design in comune ma dimensioni maggiori. Si dice infatti che questa auto sarà lunga circa 4,4 metri e arriverà sul mercato in versioni a 5 e 7 posti.

Ci potrebbe essere un piccolo anticipo sui tempi di debutto della nuova Fiat Multipla il prossimo anno

Nuova Fiat Multipla come dicevamo dovrebbe debuttare nel corso del 2025. Se inizialmente sembrava che il suo debutto potesse avvenire nel corso della seconda metà del prossimo anno, di recente si è sparsa la voce che forse alla fine Fiat anticiperà di qualche mese il debutto di questo modello che potrebbe dunque essere presentato nel corso della prima metà del prossimo anno. Si parla in particolare di giugno come mese più probabile per il debutto. Ovviamente ribadiamo che sono solo voci e non vi è nulla di ufficiale.

Quindi solo quando Fiat lo annuncerà ufficialmente sapremo esattamente quale sarà la data di debutto ufficiale di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo molto importante nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Ricordiamo che Kenitra in Marocco è il luogo scelto per la produzione di questo modello di Fiat che come Fiat Grande Panda nascerà su piattaforma smart car di Stellantis.

Nuova Fiat Multipla è considerato un modello importante da Fiat che con questa auto potrà competere alla pari con Dacia tra le altre. Inoltre questo veicolo permetterà alla casa torinese di conquistare altre quote di mercato. Il SUV sarà poi affiancato circa un anno dopo dalla nuova Fastback che avrà dimensioni simili ma uno stile da SUV coupé.