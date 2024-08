Ferrari 12Cilindri: ecco come sarebbe in versione Carabinieri

Ferrari 12Cilindri è stata la grande novità di questo 2024 per quanto riguarda la casa automobilistica del cavallino rampante. Si tratta di una vettura che è ispirata in maniera piuttosto evidente alle Gran Turismo degli anni 50′ e 60′. La nuova supercar di Maranello è una berlinetta a due posti con un motore V12 posizionato centralmente nella parte anteriore. Questo modello sostituisce la 812 Superfast nella gamma Ferrari.

Ecco come sarebbe una Ferrari 12Cilindri in versione per l’Arma dei carabinieri

Ovviamente il suo debutto, come accade sempre con le nuove supercar del cavallino rampante, ha suscitato grande interesse da parte di addetti ai lavori e semplici appassionati. Ferrari 12Cilindri prende il nome dal suo motore 12 cilindri, capace di erogare 830 cavalli e raggiungere fino a 9500 giri al minuto, offre una coppia disponibile per l’80 per cento già a 2500 giri. Questo si traduce in un’accelerazione straordinaria: da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in meno di 7,9 secondi, con una velocità massima che supera i 340 km/h.

A proposito di questa auto vi segnaliamo che nelle scorse settimane sul web è apparso un render realizzato dal designer e creatore digitale Aksyonov Nikita che ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere il design di una ipotetica Ferrari 12Cilindri pensata per l’Arma dei Carabinieri. La vettura come potete vedere è stata immaginata con la tipica livrea dell’Arma.

Ovviamente sembra un po’ difficile che questa auto possa entrare a far parte della flotta di auto messe a disposizione delle forze dell’ordine italiane. Tuttavia non è del tutto impossibile. Basti pensare alla mitica Lamborghini Huracan della Polizia usata per missioni speciali quando è necessario fare in fretta come ad esempio per la consegna di un organo da trapiantare su un paziente.