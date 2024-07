Fiat Multipla 2025: ecco tutto quello che sappiamo su motori, prezzi, design e data di debutto

Fiat Multipla 2025 dovrebbe essere il nome del modello che Fiat farà debuttare il prossimo anno e che attualmente è stata soprannominata come Fiat Giga Panda. Oggi vi riveliamo tutto quello che si sa fino a questo momento a proposito di questa auto anche a proposito di cose importanti come gamma di motori, prezzi, design e data di debutto. Innanzi tutto partiamo col dire che questa auto sarà la seconda vettura della nuova famiglia Panda che ha debuttato con la Fiat Grande Panda presentata ufficialmente lo scorso 11 luglio.

Ecco cosa sappiamo fino a questo momento a proposito della Fiat Multipla 2025

Anche Fiat Multipla 2025 nascerà su piattaforma smart car ma a differenza di Fiat Grande Panda avrà circa 40 cm in più di lunghezza sfiorando i 4,4 metri. Questa auto dunque avrà come caratteristica principale la capienza interna per passeggeri e bagagli tanto da risultare un’ottima soluzione per chi cerca una vettura spaziosa come ad esempio le famiglie numerose. Questo modello infatti arriverà sul mercato in versione a 5 posti e anche in versione a 7 posti. Le dimensioni e le proporzioni saranno molto vicine a quelle della recente Citroen C3 Aircross, auto gemella della futura Multipla.

La nuova Fiat Multipla 2025 quando arriverà sarà rivale diretta di Dacia Duster nel segmento C del mercato dove prenderà il posto di Fiat Tipo che uscirà di produzione entro la fine del prossimo anno. La sua produzione avverrà in Marocco presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra dunque non sarà un’auto made in Italy come la Fiat 500.

Per quanto riguarda la data di debutto di Fiat Multipla 2025 al momento non ci sono notizie ufficiali. Si sa solo che debutterà entro la fine del prossimo anno. Secondo indiscrezioni però la sua presentazione ufficiale potrebbe avvenire nel corso dell’autunno del 2025 dunque nella seconda metà dell’anno. Per quanto riguarda la gamma dei motori si dice che sarà molto simile a quella delle recenti Citroen C3 Aircross e nuova Opel Frontera. Dunque ci saranno versioni termiche ed elettriche al 100 per cento.

Dunque in gamma quasi sicuramente ci saranno i due motori ibridi classici da 100 e 136 cavalli, già utilizzati su molte altre vetture Stellantis, oltre che al motore completamente elettrico da 113 cavalli. Per quanto riguarda infine il prezzo della nuova Fiat Multipla 2025 si dovrebbe partire da circa 25 mila euro per la versione ibrida e da circa 30 mila euro per l’elettrica al 100 per cento. Ovviamente le nostre sono solo supposizioni e non possiamo escludere sorprese.