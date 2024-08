Ferrari E-SUV: sarà questo il suo design?

Ferrari E-SUV dovrebbe essere la prima vettura 100 per cento elettrica del cavallino rampante. Il suo debutto è previsto nel corso del 2025. Al momento non è ancora sicuro che si tratterà di un SUV ma l’avvistamento di un prototipo con carrozzeria di Maserati Levante fa pensare che alla fine possa essere proprio questo lo stile scelto per la prima auto a zero emissioni nella storia della casa automobilistica di Maranello.

Ecco come potrebbe apparire il futuro Ferrari E-SUV che dovrebbe debuttare nel 2025

Nel frattempo sul web c’è chi prova ad immaginare quale potrebbe essere lo stile e il design della futura Ferrari E-SUV. Il famoso designer e creatore digitale Avarvarii ha immaginato in un render quello che potrebbe essere l’aspetto del futuro modello che secondo quanto dichiarato dal CEO della Ferrari Benedetto Vigna e dal Presidente John Elkann sarà una vera Ferrari regalando le stesse emozioni delle altre super car della casa automobilistica del cavallino rampante.

Ricordiamo che secondo quanto riportato dalla Reuters nei mesi scorsi, si ipotizzava che il prezzo di questo Ferrari E-SUV potesse aggirarsi intorno ai 500.000 euro. Tuttavia, questa indiscrezione è stata categoricamente smentita dal CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, il quale ha chiarito che il prezzo di una Ferrari viene determinato solo poco prima del lancio ufficiale.

Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questo atteso modello e se davvero il suo aspetto sarà simile a quello proposto in questo render.