La prima Ferrari elettrica sarà un crossover?

Ieri vi abbiamo mostrato le prime immagini della Ferrari elettrica, un modello atteso da tempo di cui si parla molto in questo periodo anche per le dichiarazioni roboanti degli stessi dirigenti della casa automobilistica di Maranello. Ricordiamo che sia il CEO Benedetto Vigna che il presidente John Elkann hanno detto di aver guidato l’auto e di essere rimasti davvero stupiti da questa super car che non avrebbe nulla da invidiare alle altre auto della Ferrari in termini di prestazioni, lusso e design.

La prima Ferrari elettrica immaginata come un crossover in un recente render dopo le foto spia di ieri

Le foto spia di ieri che hanno mostrato il prototipo della Ferrari elettrica sulla base della carrozzeria di quella che sembra essere una Maserati Levante hanno fatto pensare che la futura auto elettrica al 100 per cento del cavallino rampante alla fine possa essere un crossover. Una sorta di mini Purosangue con una lunghezza intorno ai 4,8 metri e uno stile che ricorda vagamente anche quello di Porsche Macan. Ovviamente non possiamo essere sicuri che sia così dato che la ferrari potrebbe aver benissimo usato una carrozzeria che non assomiglia per niente alla versione finale del modello per nascondere il suo stile.

Tuttavia sul web si registra un render realizzato dall’utente del forum Autopareri Xtom che sulla base di una precedente creazione del sito car magazine ha immaginato quello che potrebbero essere le linee della prima Ferrari elettrica immaginata appunto come un crossover.

La prima Ferrari elettrica per il momento ancora senza un nome vero sarà svelata entro la fine del prossimo anno per poi arrivare sul mercato nel 2026. La vettura sarà costruita nella nuova fabbrica di Maranello appena inaugurata e sarà venduta in numero limitato come del resto ogni altra super car della casa automobilistica del cavallino rampante. Vigna e Elkann hanno detto di recente che si tratterà di una vera Ferrari e che anche il suono sarà autentico. Cosa questo significhi per il momento non è però ancora chiaro. Vedremo dunque nel corso dei prossimi mesi quali altre novità emergeranno a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare ancora per molto tempo.