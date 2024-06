Mopar presenta la Jeep Gladiator Mopar ’24 

Il team Mopar continua il suo programma annuale di personalizzazione dei veicoli di fabbrica a produzione limitata con un nuovo modello in edizione speciale. Quest’anno, 250 unità del pikcup di medie dimensioni più adatto all’off-road del mondo saranno costruite con contenuti distinti ed esclusivi per creare la Jeep Gladiator Mopar ’24.

Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore statunitense per l’esclusiva Jeep Gladiator Mopar del ’24 è di $ 70.295

Costruita su un nuovo allestimento Rubicon, la Jeep Gladiator Mopar ’24 Gladiator presenta un minaccioso esterno nero trasparente con grafica topografica Rubicon trail unica nel suo genere sul cofano, sui lati del cassone e sul portellone posteriore. La grafica esterna è accentuata da una traccia rossa ed evidenziata dal logo Jeep Performance Parts (JPP) sul cofano e sui lati del letto.

All’interno dell’abitacolo di Jeep Gladiator Mopar ‘24, i sedili personalizzati in pelle Katzkin bicolore presentano superfici nere e rosse Maraschino con loghi Omega M Mopar in rilievo davanti. Il bracciolo della console centrale e i cuscini dei sedili in rosso Maraschino abbinati forniscono ulteriore contrasto cromatico insieme alle cuciture rosse sul volante, sui sedili e sul pannello degli strumenti. Un badge Mopar ’24 serializzato personalizzato si trova sul pannello principale della console centrale, proprio dietro il cambio.

“Siamo entusiasti di continuare il nostro programma annuale di personalizzazione dei veicoli di fabbrica con la nuova Jeep Gladiator Mopar ’24”, ha affermato Mike Koval Jr., vicepresidente senior, capo di Mopar North America. “Basandosi sul pikcup di medie dimensioni più adatto all’off-road al mondo, sappiamo che i nostri appassionati clienti Jeep apprezzeranno il loro speciale veicolo in edizione limitata che farà sicuramente girare l’attenzione all’interno della comunità off-road”.

Tutte le 250 unità saranno costruite secondo le stesse specifiche uniche solo per il mercato statunitense. Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore per l’esclusiva Jeep Gladiator Mopar del ’24 è di $ 70.295 (esclusa la tassa di destinazione di $ 1.895). I veicoli stanno arrivando ora in concessionarie Jeep selezionate. La Mopar ’24 Gladiator monta cerchi standard in alluminio da 17 pollici con tasche verniciate di nero, montati con pneumatici fuoristrada Falken. La potenza viene fornita da un Pentastar V-6 da 3,6 litri e 285 cavalli.

Ogni acquirente riceverà un kit proprietario Mopar ’24 che comprende un certificato di autenticità personalizzato con il numero di serie del veicolo, un rendering speciale del veicolo da parte del team di progettazione Mopar e altro ancora. Gli acquirenti riceveranno anche un kit di strumenti JPP da 83 pezzi presentato in un’attraente confezione regalo riutilizzabile. Le tasche dedicate agli strumenti forniranno un’organizzazione efficiente e una facile accessibilità. La borsa espandibile offrirà molto spazio ai clienti per aggiungere i propri strumenti. Per i clienti Jeep che desiderano aumentare le capacità su strada e fuoristrada del loro Mopar ’24 Gladiator o di qualsiasi altro veicolo Jeep, JPP ha previsto una serie di possibilità molto interessanti.