Jeep Gladiator High Tide Edition 2024: svelata l’esclusiva edizione limitata

Sulla scia del successo del 21° evento annuale Jeep Beach 2024 di quest’anno a Daytona Beach, Florida, il marchio Jeep celebra lo stato del sole con il debutto della nuova Jeep Gladiator High Tide Edition 2024. La prima High Tide Edition costruita per la Jeep Gladiator viene lanciata esclusivamente per i cittadini della Florida, offrendo un aspetto distintivo combinato con la leggendaria capacità 4×4 Jeep.

Jeep Gladiator High Tide Edition 2024: debutta in esclusiva per i clienti di Jeep in Florida

“L’evento annuale Jeep Beach della Florida, a cui hanno partecipato quest’anno 250.000 persone e 40.000 SUV Jeep e pick-up di medie dimensioni nei due fine settimana, è uno dei più grandi raduni del marchio Jeep a livello mondiale e una testimonianza della profonda passione dei cittadini della Florida per i nostri veicoli 4×4”, ha affermato Bill Peffer, vicepresidente senior e responsabile del marchio Jeep Nord America. “Questa Jeep Gladiator High Tide Edition celebra il loro spirito con un modello costruito appositamente per lo stato del sole”.

La Jeep Gladiator High Tide Edition 2024 è basata sulla Sport S e combina robusti miglioramenti esterni e distintivi esclusivi sul cofano e sul posteriore, con capacità off-road migliorate tramite Jeep Command-Trac 4×4 part-time e scatola di rinvio a due velocità con rapporto di trasmissione a bassa velocità di 2,72:1.

Jeep Gladiator High Tide Edition 2024 è disponibile per l’ordine ora presso i concessionari Jeep della Florida con un prezzo consigliato di partenza negli Stati Uniti di $ 48.275 (include Convenience Group ed esclude la destinazione da $ 1.895). I colori esterni disponibili includono nero, Bright White, Granite Crystal, Hydro Blue, Firecracker Red e Anvil.

L’equipaggiamento standard è davvero completo e ricco di caratteristiche che ne esaltano le prestazioni e il comfort. Questa edizione speciale include cerchi in alluminio verniciati di nero da 17 pollici con pneumatici da fango e terreno da 32 pollici, perfetti per affrontare qualsiasi tipo di superficie. Le ringhiere in acciaio per rocce offrono ulteriore protezione e robustezza.

Esternamente, la Jeep Gladiator High Tide Edition è dotata di un hardtop in tinta con la carrozzeria che dona un look uniforme e accattivante. All’interno, i sedili anteriori sono regolabili elettricamente in 12 posizioni e rifiniti in nero McKinley, garantendo il massimo comfort. Inoltre, i sedili anteriori e il volante sono riscaldati, ideali per affrontare le giornate più fredde.

Per facilitare l’accesso al veicolo, è presente l’entrata senza chiave. Anche gli specchietti sono riscaldati elettricamente, insieme agli alzacristalli elettrici e alle serrature delle porte, per un’esperienza di utilizzo pratica e moderna.

In termini di sicurezza, la Jeep Gladiator High Tide Edition è equipaggiata con airbag a tendina laterali per la prima e la seconda fila. Il controllo adattivo della velocità di crociera aggiunge un ulteriore livello di comodità e sicurezza durante la guida. Il cuore tecnologico di questa edizione è rappresentato dallo schermo touchscreen Uconnect 5 da 12,3 pollici, che offre un’esperienza di infotainment avanzata. Completa l’equipaggiamento il sistema di avvio remoto e l’apriporta universale per garage, che rendono questa Jeep ancora più pratica e versatile.