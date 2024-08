Peugeot si conferma leader del mercato delle auto elettriche in UK

Peugeot continua a essere uno dei leader nel mercato dei veicoli elettrici, con una quota di mercato complessiva di auto e furgoni elettrici in aumento al 4,14 per cento da inizio anno. Luglio è stato un mese particolarmente positivo per la casa del leone: la quota di mercato del marchio nel settore delle auto e dei furgoni elettrici è salita al 5,47 per cento, con un incremento di 4,26 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, e ha contribuito a far sì che i veicoli elettrici rappresentassero il 28,57 per cento delle vendite del mese.

Luglio è stato un mese particolarmente positivo per Peugeot nel segmento delle auto elettriche nel Regno Unito

Questa crescita è stata in parte guidata dal successo della nuova E-3008, che è stata tra le prime 10 auto elettriche più vendute a luglio dopo il suo primo mese completo di consegne ai clienti. La E-3008 è stata anche il secondo C-SUV elettrico più venduto nel Regno Unito a luglio.

Peugeot offre la gamma completamente elettrica più ampia di qualsiasi produttore europeo tradizionale, con 8.483 veicoli elettrici già venduti quest’anno rispetto ai 6.326 dello stesso periodo del 2023. La prossima generazione di veicoli elettrici E-3008 ed E-5008 sono gli ultimi modelli ad aggiungersi alla gamma con un’autonomia rispettivamente fino a 422 e 410 miglia. Entro la fine dell’anno, la casa del leone offrirà 12 veicoli completamente elettrici, tra cui nove autovetture e tre veicoli commerciali leggeri elettrici.

Introdotta per la prima volta sulla nuova E-3008, Peugeot offre anche la sua garanzia Allure Care, disponibile su tutta la gamma di auto elettriche del brand di Stellantis, tra cui E-208, E-2008, E-308 ed E-308 SW, e con le nuove E-5008 ed E-408 in arrivo più avanti quest’anno, beneficia anche della garanzia di 8 anni/100.000 miglia. Sicura della qualità, dell’affidabilità e della durata dei suoi prodotti, il marchio transalpino è il primo produttore europeo a offrire una copertura così ampia.

La gamma di furgoni elettrici Peugeot continua a registrare ottime performance: il marchio ha aumentato in modo impressionante la sua quota di mercato dei furgoni elettrici a luglio di 14,14 punti percentuali, arrivando al 18,45 per cento rispetto allo stesso mese del 2023. Da inizio anno, anche la quota di mercato dei furgoni elettrici è aumentata di 4,35 punti percentuali, portando la sua quota di mercato dei furgoni elettrici al 16,97 per cento.

Con 39.271 auto vendute finora quest’anno, rispetto alle 33.928 vendute nello stesso periodo del 2023, Peugeot è sulla buona strada per un anno di successo. A luglio, la casa di Sochaux ha aumentato la sua quota del mercato automobilistico complessivo al 3,14 per cento, in aumento di 0,67 punti percentuali. Da inizio anno, la quota del mercato automobilistico complessivo è del 3,40 per cento, con un aumento di 0,3 punti percentuali.

Eurig Druce, Amministratore delegato di Peugeot UK, ha affermato: “Le nostre performance di vendita positive, mentre ci dirigiamo verso la piena conformità con il mandato ZEV del Regno Unito del 2024, sono la prova della nostra leadership e innovazione nel mercato dei veicoli elettrici, raggiungendo un mix elettrico di oltre il 28 per cento elettrico a luglio e aumentando anche la nostra quota di mercato complessiva. È anche incoraggiante vedere il successo della E-3008 nel suo primo mese completo di negoziazione. Queste cifre supportano il nostro impegno nei confronti dei veicoli elettrici con cifre di autonomia leader di mercato e siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti la gamma completamente elettrica più completa di qualsiasi marchio europeo mainstream”.