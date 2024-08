Alfa Romeo: ecco che modelli ci perderemo se Junior non vende bene

Alfa Romeo nei prossimi anni ha intenzione di allargare la sua gamma con un nuovo modello all’anno. Se alcuni di questi sono stati già confermati ufficialmente come la nuova Stelvio nel 2025 e la nuova Giulia nel 2026, altri invece arriveranno solo se nel frattempo la casa automobilistica del Biscione continuerà a fare utili macinando vendite.

In caso di flop di Junior e Stelvio ecco quali altre auto di Alfa Romeo ci perderemmo

Tradotto in parole povere se Alfa Romeo Junior venderà come sperato e se anche per Stelvio le cose dovessero andare bene allora vedremo numerosi altri modelli. In caso contrario alcuni di questi progetti potrebbero essere accantonati. Un modello che sembra essere abbastanza probabile anche se non ancora sicuro al 100 per cento è quello che è stato soprannominato come E-Je. Si tratta del veicolo con il quale la casa automobilistica del Biscione potrebbe tornare nel segmento E. Il suo arrivo sembra abbastanza probabile. Solo in caso di catastrofe alla fine la casa milanese potrebbe rinunciarvi.

Tra i modelli invece che rischiano di saltare nel caso di flop di Junior e Stelvio segnaliamo l’erede di Giulietta, una berlina coupè di segmento C che nascerebbe su piattaforma STLA Medium e che potrebbe anche chiamarsi nuova Alfa Romeo Brera. Altro modello che potrebbe venire meno è una seconda auto di segmento E che potrebbe affiancare E-Jet e che dovrebbe arrivare entro il 2030. Il terzo modello a cui la casa milanese potrebbe rinunciare in caso di mancato successo delle sue prossime novità è la nuova Duetto. Questa comunque in ogni caso arriverebbe solo in edizione strettamente limitata in stile nuova 33 Stradale essendo ormai il suo un segmento di nicchia.