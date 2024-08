Nuova Fiat Punto: anche lei nella gamma Panda?

Nuova Fiat Punto, che qui vi mostriamo in un recente render dell’architetto e creatore digitale Tommaso D’Amico, è uno di quei modelli che in molti tra i fan di Fiat si augurano di rivedere un domani. Al momento però non sembra esserci spazio per questo clamoroso ritorno nella gamma della principale casa automobilistica italiana.

Al momento il debutto di una nuova Fiat Punto non è previsto ma molti continuano a sperarci

Al momento infatti si parla della nuova Fiat Multipla nel 2025 e poi a seguire nel 2026 della nuova Fiat Fastback. Infine nel 2027 dovrebbe essere la volta di un nuovo pickup compatto e infine di un nuovo camper. Tutte queste auto faranno parte della nuova famiglia Panda che ha debuttato con la nuova Fiat Grande Panda presentata ufficialmente lo scorso 11 luglio.

Al momento dunque non sembra esserci spazio per una nuova Fiat Punto. Tuttavia sono in tanti che vedrebbero di buon occhio questa aggiunta alla gamma di Fiat e perchè no anche della stessa famiglia Panda. Del resto Stellantis che in quel segmento è presente con numerosi modelli potrebbe tranquillamente portare sul mercato un modello di questo tipo senza spendere troppo in sviluppo e produzione.

Quella che sembra mancare è solo la volontà forse proprio per non pestare i piedi alle auto degli altri brand del gruppo che operano in quel segmento come Opel Corsa e Peugeto 208. Tuttavia le cose possono sempre cambiare e non escludiamo a priori che tra diversi anni un ripensamento della casa torinese a proposito del ritorno in gamma di una nuova Fiat Punto potrebbe anche esserci. Nel frattempo noin ci resta che accontentarci dei vari render che periodicamente appaiono sul web come quelli che vi mostriamo in questo articolo e che sono sicuramente ben fatti.