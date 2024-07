Nuova Fiat Multipla: un video anticipa il suo design?

Nuova Fiat Multipla arriverà nel corso del prossimo anno e sarà la principale attrazione di Fiat per il 2025. Questa auto sarà la seconda vettura della nuova famiglia Panda che ha avuto origine lo scorso 11 luglio con la presentazione della Fiat Grande Panda. Il design dei due modelli sarà infatti molto simile con la differenza che la futura Multipla sarà notevolmente più grande. Si parla di circa 40 cm in più tanto che questa auto dovrebbe arrivare sul mercato anche in versione a 7 posti oltre a quella a 5 posti.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Fiat Multipla il cui debutto è fissato per il prossimo anno

Oggi vi mostriamo un video tratto dal canale di YouTube Mahboub1 che immagina così lo stile della futura vettura di Fiat con la quale la casa torinese proverà a sfidare ad armi pari Dacia. Si tratta di un video ispirato ad un render realizzato da Avarvarii per il sito inglese Auto Express. A quanto pare la nuova Fiat Multipla presenterà i soliti spunti di design tipici di questi modelli che sono così popolari tra i clienti. Ciò includerà l’uso di passaruota in plastica di colore a contrasto, barre sul tetto e paraurti anteriori e posteriori robusti. Un elemento sorprendente già visto sia sul concept che sulla Grande Panda di produzione è la combinazione di passaruota rotondi con bordi squadrati. Si tratta di un qualcosa che ci aspettiamo di vedere applicato anche al SUV di produzione.

La nuova Fiat Multipla oltre a prendere dalla Fiat Grande Panda numerosi elementi di design condividerà con essa anche la piattaforma Smart Car del Gruppo Stellantis che sostiene il modello più piccolo. Già visto a supporto della Citroen e-C3, si dice che il sistema Smart Car sia abbastanza flessibile da consentire a Fiat di allungare il passo e allargare la carreggiata per produrre un modello di segmento C che sarà competitivo nel settore.

L’uso della piattaforma Smart Car ci dà una buona idea sulle scelte di propulsione per i due nuovi SUV Fiat. Le versioni con motore a combustione interna probabilmente utilizzeranno un propulsore ibrido a tre cilindri da 1,2 litri, completo di cambio automatico a sei velocità. E i modelli elettrici dovrebbero avere almeno un motore elettrico anteriore da 111 CV, anche se Fiat potrebbe anche scegliere di offrire una versione top di gamma con una potenza maggiore.

Allo stesso modo, è improbabile che i modelli Fiat ricevano la batteria più piccola che Citroen sta pianificando di aggiungere alla gamma e-C3. Ma le versioni base del duo italiano potrebbero ricevere il pacco da 44 kWh che è stato utilizzato al lancio dalla supermini francese. La configurazione modulare della batteria dovrebbe consentire a Fiat di sfruttare il passo più lungo e aumentare la capacità complessiva; è probabile che un’autonomia di 320 km sarebbe vista come il minimo per i nuovi modelli, piuttosto che un punto di riferimento.

Vedremo dunque nei prossimi mesi quali altre novità emergernano a proposito di questo atteso modello che allargherà la gamma di Fiat prendendo il posto di Fiat Tipo.