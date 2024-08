Jeep, Chrysler e Fiat sono stati nominati tra i migliori ai Newsweek Autos Awards 2024

Negli ultimi vent’anni, i veicoli dei marchi Jeep, Chrysler e Fiat hanno ricevuto riconoscimenti di rilievo ai “Newsweek Autos Awards”. L’edizione del 2024 ha annunciato nuovi nuovi premiati proprio ieri. Il team di Newsweek, infatti, ha valutato i veicoli basandosi su caratteristiche e qualità essenziali per diverse esigenze e per diversi clienti.

La Jeep Wrangler ha ottenuto due premi significativi: “Top Pick per gli appassionati di auto” e “Top Pick per gli amanti delle avventure all’aperto”. Le designazioni relative al fuoristrada si applicano a tutta la gamma 2024 della Jeep Wrangler, che include la potente Wrangler Rubicon 392 con motore V-8 e il popolare ibrido plug-in Jeep Wrangler 4xe.

Il modello, notoriamente, offre capacità off-road “leggendarie”, eccellente libertà, versatilità, avanzate funzionalità di sicurezza e opzioni di personalizzazione. Anche per il 2024, il Wrangler mantiene la sua storica reputazione con una combinazione unica di capacità off-road, design autentico Jeep e caratteristiche di sicurezza all’avanguardia.

La Chrysler Pacifica, il minivan più premiato degli ultimi sette anni, ha ricevuto il riconoscimento di “Top Pick per gli empty nesters” (categoria di auto spaziose per viaggi). Questo premio si applica sia al modello Pacifica a benzina che alla Pacifica Plug-In Hybrid, il primo minivan ibrido. Il modello offre un’efficienza di 34 chilometri al litro, un’autonomia elettrica di 50 chilometri. La Pacifica si distingue per la sua versatilità, ampio spazio di carico, facilità di accesso e uscita. È un’auto eccellente per gli “empty nesters” (genitori senza figli piccoli) alla ricerca di un veicolo comodo per uno stile di vita dinamico e ricco di viaggi.

Il modello Plug-in Hybrid della Pacifica ricarica la batteria attraverso la frenata rigenerativa integrata. La modalità Max Regeneration permette una maggiore forza frenante rigenerativa per ottimizzare l’efficienza, con un’icona nel display che informa il conducente della potenza di rigenerazione.

La nuova Fiat 500e è stata scelta come la migliore per gli abitanti delle città. Con le sue dimensioni compatte ideali per parcheggi stretti, assistenza al parcheggio disponibile e un design italiano super attraente, la Fiat 500e del 2024 è perfetta per affrontare la vita urbana, offrendo una combinazione ideale di stile e praticità.

Si tratta della versione più moderna e tecnologica di un classico amato da sempre, con nuove funzionalità di sicurezza e un’esperienza di guida fedele alle sue origini. La Fiat 500e offre un’autonomia di quasi 240 chilometri, una capacità di ricarica rapida da 85 kW con 50 chilometri di autonomia dopo soli cinque minuti di ricarica, e una ricarica dallo 0% all’80% in appena 35 minuti.

La Fiat 500e fa parte di un marchio con 125 anni di storia. La compatta resta ancora un’icona pensata per offrire mobilità, gioia e stile in un BEV davvero interessante. La Fiat 500e è il BEV più leggero sul mercato, con una batteria da 42 kWh e un motore elettrico che produce 117 CV. Prodotta nello stabilimento Mirafiori di Torino, ha un prezzo di partenza di 32.500 dollari.