Fiat 500e: continuano le sue difficoltà negli USA

Fiat 500e appena lanciata fatica nel competitivo mercato dei veicoli elettrici degli Stati Uniti. Parte di ciò è attribuito alla sua autonomia limitata e alla ricarica più lenta rispetto ai modelli più recenti come la Tesla Model 3 e la Hyundai Kona Electric. Il suo costo più elevato rispetto alle auto a benzina entry-level e la mancanza di funzionalità avanzate contribuiscono anche alle sue vendite lente.

Continuano i problemi di Fiat 500e negli USA: le vendite della city car elettrica non decollano nemmeno in estate

La debole posizione di mercato della Fiat e la rete di concessionari limitata non aiutano la Fiat 500e. Inoltre, un calo nelle vendite di EV è guidato dalla saturazione del mercato, da fattori economici e da preoccupazioni sulla tecnologia delle batterie e sulle infrastrutture di ricarica. Nonostante la sua convenienza e il design compatto, la Fiat 500e negli Stati Uniti ha una scorta giornaliera di 459 giorni, il che indica che queste auto impiegano ben più di un anno per essere vendute. Con un prezzo medio di $ 34.683, la city car di Fiat ha 1.031 unità disponibili, ma solo 101 sono state vendute negli ultimi 45 giorni.

Anche Dodge Hornet continua a vendere lentamente, rimanendo in concessionaria per diversi mesi. Una fornitura giornaliera di mercato di 384 giorni indica che ci vuole più di un anno per vendere attraverso l’inventario attuale. Il prezzo medio di vendita è di $ 42.644, con 16.131 unità disponibili e 1.889 vendute negli ultimi 45 giorni.

Altro modello che negli USA fa molta fatica come Fiat 500e e Dodge Hornet è la Maserati Levante. Con un prezzo medio di $ 101.705, solo 118 unità sono state vendute delle 903 disponibili negli ultimi 45 giorni. Le vendite della Maserati Levante sono lente, in gran parte a causa del suo design e della sua tecnologia ormai considerati negli USA come obsoleti. Nonostante sia un SUV di lusso, la Levante fa fatica a competere con i modelli più recenti che offrono caratteristiche più avanzate, interni raffinati e tecnologia aggiornata.