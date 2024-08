Stellantis, veicoli commerciali: impossibile rinunciare a Ram Professional

Stellantis sta facendo parlare molto di sé, soprattutto della sua situazione finanziaria e dei dubbi intorno ad alcuni marchi del gruppo. Il CEO avrebbe velatamente annunciato l’intenzione di eliminare ogni marchio che non generi profitti. Tuttavia, Ram Professional non sembra essere a rischio, poiché l’azienda sta puntando efficacemente sul supporto ai clienti aziendali e commerciali. Non sono solo di camion diesel o furgoni commerciali a benzina. Ram, infatti, ha grandi ambizioni anche in termini di finanziamenti per flotte e infrastrutture di ricarica per veicoli commerciali.

Il settore dei veicoli commerciali di Ram esiste da tempo, ma nel 2024 subirà una trasformazione significativa. Si punta, infatti, a diventare un fornitore di servizi completi. Oltre alla vendita e la manutenzione dei veicoli, si penserà al finanziamento, l’allestimento, i servizi connessi (come la gestione della flotta) e, in particolare, l’infrastruttura di ricarica. Questo cambio di focus è accompagnato dalla eloquente trasformazione del nome da “Ram Commercial” a “Ram Professional”.

“Molti clienti aziendali non si vedono come clienti commerciali, come ad esempio i negozi di fiori che utilizzano furgoni per le consegne. Si considerano professionisti, non commerciali… Con questo nuovo nome vogliamo abbracciare un pubblico più ampio”, ha dichiarato Dave Sowers, direttore del marketing dei prodotti per veicoli commerciali di Ram.

Il vantaggio per il gruppo è che Stellantis ha già capacità importanti tramite le sue unità interne, come Mobilisights per la gestione dei dati e Free2Charge per la ricarica dei veicoli. “Con l’aumento dell’adozione di veicoli elettrici, un utente residenziale tipico non deve aggiornare il proprio servizio elettrico, può installare una wall box di livello 2 in casa e ricaricare. Ma in un ambiente industriale, con 40-50 veicoli, le cose diventano molto più complesse”, ha spiegato Sowers.

Stellantis permette agli acquirenti di scegliere velocità di ricarica rapida DC tra 50 e 125 kW. Free2Charge assicura che le flotte scelgano le giuste velocità di ricarica e i veicoli appropriati. “Ram Professional è ideale per questi servizi. I clienti vogliono sapere cosa succede ai loro veicoli e ottenere dati utili”, ha aggiunto Sowers.

Sebbene innovativa, Stellantis non è l’unica azienda che spinge verso flotte di veicoli elettrici. Ford Pro offre una gamma simile di servizi ed è stata una importante fonte di guadagno per Ford. Resta da vedere se Ram Professional seguirà il successo di Ford Pro. Le versioni Professional di Stellantis di marchi come Fiat e Citroen hanno già ottenuto un discreto successo a livello globale. Si attende, però, la data ufficiale per il lancio completo dei servizi di Ram Professional.