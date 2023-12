Free2move Charge riceve il Connected Car Award 2023

Free2move Charge di Stellantis ha ricevuto il Connected Car Award 2023 nella categoria “App e servizi” da Auto Bild e Computer Bild. Il premio è stato assegnato al primo ecosistema di ricarica completo con hardware, software e servizi sotto l’egida della nuova business unit Charging & Energy di Stellantis. L’offerta fornisce soluzioni di ricarica e gestione dell’energia che soddisfano tutte le esigenze dei clienti di veicoli elettrici e consentono ai conducenti di veicoli elettrici di ricaricare sempre e ovunque. I vincitori verranno presentati nell’edizione odierna di Auto Bild.

Auto Bild e Computer Bild premiano Free2Move Charge con il Connected Car Award 2023

“Siamo molto orgogliosi di questo premio. Ciò dimostra che la nostra offerta soddisfa in modo completo le esigenze dei clienti e impressiona l’intero ecosistema con una proposta di valore interessante”, afferma Magdalena Jablonska, Vice President Charging & Energy Business Unit e Free2move Charge in Europa. “Free2move Charge rimuove le barriere al possesso di veicoli elettrici a batteria, inclusa l’ansia da autonomia, e fornisce un approccio incentrato sul cliente con un ecosistema di ricarica a casa, al lavoro e in movimento”.

Auto Bild e Computer Bild assegnano per la decima volta il Connected Car Award. Il premio verrà assegnato alle migliori idee di aziende tecnologiche, fornitori e case automobilistiche e sarà votato dai lettori tramite autobild.de e Computer Bild a partire dal 21 settembre. concordato entro il 22 ottobre 2023. Si tratta di un riconoscimento dedicato alla trasformazione digitale del settore automobilistico. I trend setter digitali migliorano la sicurezza della mobilità, favoriscono una maggiore sostenibilità, assicurano una migliore esperienza di guida e elevano l’intrattenimento a un nuovo livello. Ogni anno le aziende più innovative ricevono 7 premi in diverse categorie e 2 premi editoriali, tra cui Sicurezza, Intrattenimento, Nuova Mobilità e il Premio Pioneer.