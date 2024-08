Opel con il nuovo Movano al Caravan Salon Düsseldorf 2024

Alla ricerca del camper ideale o della base camper flessibile per la vostra prossima vacanza: centinaia di migliaia di visitatori approfitteranno ancora una volta di questa opportunità al Caravan Salon di quest’anno a Düsseldorf dal 30 agosto all’8 settembre. Opel presenta il nuovo Opel Movano alla più grande fiera mondiale per i viaggi in mobilità. Il grande veicolo commerciale tuttofare con il fulmine sarà esposto presso lo stand congiunto Stellantis Pro One D42 nel padiglione 16 e presentato durante la conferenza stampa il 31 agosto dalle 10:05. Il motto della fiera di quest’anno “La passione che unisce” si adatta perfettamente anche all’esposizione Opel in loco, perché il nuovo Movano definisce gli standard sotto diversi aspetti.

Comodo ed economico: Opel Movano definisce gli standard con il suo nuovo cambio automatico a otto velocità

Ciò non include solo le innumerevoli opzioni di configurazione, come un telaio per il pratico montaggio in un camper di grande capacità. Nuovi sistemi di assistenza leader della categoria consentono per la prima volta con Movano anche la guida assistita al livello 2, rendendo il viaggio verso e in vacanza ancora più sicuro e rilassato.

Anche il cambio automatico completamente nuovo per le varianti Movano con motore diesel è uno dei punti salienti tecnici dell’ultima generazione di Movano. Il convertitore di coppia automatico con otto stadi di commutazione è disponibile nel nuovo Movano in combinazione con il turbodiesel da 2,2 litri da 103 kW (140 CV) o 132 kW (180 CV).

Grazie al cambio automatico di nuova concezione, Movano può raggiungere un consumo altamente efficiente fino a 8,2 litri per 100 chilometri. Il nuovo cambio automatico a otto velocità è appositamente progettato per una coppia elevata: fino a 450 Newton metri per l’unità da 132 kW (180 CV). Grazie al controllo idraulico sono possibili tempi di commutazione più brevi, il che ha un impatto positivo sia sull’efficienza energetica che sul comfort di guida.

Opel offre ai viaggiatori la giusta combinazione di propulsione per ogni destinazione di vacanza e ogni viaggio: dall’efficientissimo turbodiesel con un nuovo cambio automatico a otto velocità a risparmio di carburante al potente Movano Electric, che nell’ultima generazione per la prima volta ha un motore da 200 kW (272 CV), coppia diretta da 410 Newton metri e autonomia fino a 420 chilometri senza sosta di ricarica (secondo WLTP) grazie alla nuova batteria da 110 kWh. Ma non è tutto: la nuova Movano Hydrogen completerà presto l’offerta per i clienti. L’innovativo veicolo a celle a combustibile a idrogeno offrirà un’autonomia di circa 500 chilometri (WLTP ) e potrà essere riempito di idrogeno in soli 5 minuti.