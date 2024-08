Stellantis Pro One chiude luglio guidando il mercato spagnolo dei veicoli commerciali

La seconda metà dell’anno inizia in modo promettente per Stellantis Pro One. I suoi veicoli commerciali, commercializzati in Spagna con i marchi Citroën, Fiat Profesional, Opel e Peugeot, rappresentano più di un terzo del mercato, nello specifico, 33,9 per cento e 34.302 immatricolazioni finora quest’anno.

Stellantis Pro One conquista il primo posto nel mercato spagnolo dei veicoli commerciali nei primi sette mesi dell’anno, con 34.302 immatricolazioni

Nel mese di luglio Stellantis Pro One ha visto le sue vendite crescere del 69 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, chiudendo il 31 con 6.317 immatricolazioni e una quota del 33,9 per cento. Parte di questi dati sono dovuti al successo di Peugeot in questo periodo mese . La marca di León torna al primo posto della classifica con 2.392 immatricolazioni, il 73 per cento in più rispetto a luglio 2023, e il 15,9 per cento del mercato.

Nel mercato emergente dell’elettrificazione, Stellantis Pro One offre la gamma più completa di veicoli commerciali elettrici al 100 per cento sul mercato. Un punto di riferimento che mantiene anche quest’anno il primo posto nel mercato con una quota del 37,2 per cento e 1.444 immatricolazioni. A luglio il Gruppo ha raggiunto quasi il 40 per cento di penetrazione con 250 immatricolazioni.

Stellantis non solo vende con successo, ma produce anche veicoli commerciali nel nostro Paese. Nel Centro di Vigo vengono prodotti modelli come la Citroën Berlingo, la Peugeot Partner e Rifter, l’Opel Combo e la Fiat Doblò, con le relative versioni elettriche.

La leadership di Stellantis Pro One nel mercato spagnolo sarebbe impossibile senza la fiducia di aziende e liberi professionisti nei modelli che, con nomi sinonimo di affidabilità, versatilità e robustezza, si evolvono da decenni sia nella tecnologia che nelle caratteristiche per adattarsi alle loro richieste. A questo pubblico tradizionale si aggiungono sempre più clienti privati ​​convinti dallo spazio e dal comfort che offrono alla propria famiglia o per godersi momenti di svago.