ADAC Opel Electric Rally Cup: con il Rallye Stemweder Berg al via la seconda metà di stagione

L’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” suonerà la seconda metà della stagione all’ADAC Rallye Stemweder Berg nella Renania Settentrionale-Vestfalia il 9 e 10 agosto. La quinta gara della stagione attuale vedrà ancora una volta Luca Pröglhöf cercare di tenere a bada il gruppo. Con la sua terza vittoria della stagione al rally di casa a Weiz, il 24enne austriaco ha esteso il suo vantaggio in classifica a 31 punti. Sembra molto, ma va messo in prospettiva per il fatto che sono in palio un totale di 35 punti in una corsa della prima coppa monomarca di rally elettrico al mondo.

Quinto round dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” il 9 e 10 agosto

Un singolo errore può capovolgere di nuovo tutto. “Siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro grande obiettivo di vincere la Coppa nel 2024, ma c’è ancora molta strada da fare”, ha detto Pröglhöf, che, come sempre, sarà affiancato dalla sua copilota Christina Ettel.

E così il gruppo degli inseguitori rimane altamente motivato, in particolare Anthony Rott. L’alsaziano, che sarà di nuovo al comando della Opel Corsa Rally Electric con il fratello Adrien all’ADAC Rallye Stemweder Berg, è impaziente di ottenere di più dopo tre podi consecutivi. “La tendenza al rialzo è piacevole, ma ora vogliamo assicurarci di mettere un po’ più di pressione sul nostro amico Luca”, ha detto Rott. Lo stesso vale per lo spagnolo Alex Español e il tedesco Christian Lemke. Il 24enne ha vinto la gara di apertura della stagione a Sulingen a maggio e, insieme al copilota Jan Bemmann, vuole finalmente porre fine alla sua serie di sfortuna, che di recente lo ha portato a due a zero.

Tre piloti ospiti arricchiscono la schiera di veloci auto elettriche Opel sul circuito asfaltato attorno a Lübbecke. Il 22enne Arwed Jungnickel di Dresda partirà insieme al fratello Aaron, di tre anni più grande, per la squadra del veterano dei rally Horst Rotter, così come Kilian Rinderz (26, Naila), che sarà al volante della Corsa Rally Electric insieme alla sua compagna Milena Raithel.

Altrove, Claire Schönborn è impaziente di aprire un nuovo capitolo della sua carriera agonistica. La venticinquenne si è fatta un nome nella scena delle corse in salita tedesche e ha vinto la gara di slalom tenutasi nella Corsa Rally Electric ai FIA Motorsport Games di Le Castellet nel sud della Francia insieme a Marcel Hellberg per il Team Germany nel 2022. All’ADAC Rally Stemweder Berg, Schönborn gareggerà ora nel suo primo rally insieme all’esperta copilota Lisa Kiefer.

“Sono davvero felice ed emozionata”, ha detto Schönborn. “Essere in grado di fare il mio debutto nel rally come parte del DRM in un ambiente così professionale come l’ADAC Opel Electric Rally Cup è un vero momento clou. Ho lavorato molto intensamente sull’argomento della scrittura nelle ultime settimane, perché questa sarà probabilmente la sfida più grande. Ho già imparato a conoscere la Corsa Rally Electric come un’auto da rally piacevole e molto divertente da guidare. Sarà emozionante sedersi in macchina con Lisa e ascoltare le sue chiamate. L’obiettivo principale è divertirsi e imparare molto. Ma non voglio certo fare solo numero.”

Oltre a Claire Schönborn, le donne regolari della Coppa Lyssia Baudet (Belgio), Alizée Pottier ed Emma Chalvin (entrambe francesi) saranno raggiunte anche da Esmee Den Hartigh a Stemwede. La 21enne spera di rivendicare la sua posizione per un abitacolo regolare nell’ADAC Opel Electric Rally Cup 2025 come parte di una proiezione da parte dell’associazione olandese di sport motoristici KNAF.

La troupe elettrica attende ospiti illustri a Lübbecke. L’attrice tedesca Gesine Cukrowski è da anni ambasciatrice di Opel. Anche sua figlia Lina Helfrich, anche lei attrice, sarà ospite a Lübbecke e, come la madre, potrà vivere un’esperienza di rally elettrizzante insieme alla leggenda delle corse Opel Volker Strycek nella VIP Corsa Rally Electric. Un totale di dieci prove speciali su 101 chilometri di asfalto attendono i team Opel. L’azione inizierà venerdì e si concluderà il giorno seguente.