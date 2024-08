Ferrari SF90 Stradale e 812 GTS, più di un addio dalla gamma

La gamma Ferrari ha avuto raramente momenti della sua storia in cui ha presentato al pubblico un’offerta così diversificata. E sia sa, a Maranello non piace stare fermi, tra nuove aggiunte, generazioni rinnovate in arrivo, aggiornamenti ed edizioni speciali. Anche se questo mese non ci sono nuovi lanci, Ferrari sta dicendo addio a due modelli: stiamo parlando della SF90 Stradale e la 812 GTS.

Ferrari ha annunciato la fine della produzione di questi modelli in un documento che illustrava i risultati di vendita del primo semestre del 2024. Per quanto riguarda il modello SF90 Stradale, sarà presto rimpiazzato da un nuovo modello, avvistato in fase di test nell’agosto 2023. La Ferrari 812 GTS, invece, ha già un successore, si tratta della 12Cilindri Spider.

La fine della produzione della SF90 riguarda solo la versione standard, dato che le consegne della variante hardcore XX sono iniziate nel secondo trimestre dell’anno. Le consegne delle Ferrari Roma e 812 Competizione, invece, sono diminuite nel secondo trimestre del 2024, facendole pericolosamente avvicinare alla fine del loro ciclo di vita. Mentre i dettagli sulla sostituzione della Roma rimangono un mistero, è probabile che la Roma Spider rimanga in produzione più a lungo, essendo sul mercato da meno di due anni. La 812 Competizione, dal canto suo, risulterebbe già stata sostituita dalla 12Cilindri.

Fino a giugno, Ferrari ha consegnato 7.044 vetture in tutto il mondo, registrando un aumento dell’1 percento rispetto ai primi sei mesi del 2023. Il futuro sembra promettente, o almeno non si registrano importanti segnali di indebolimento del marchio, con ordini sufficienti per mantenere l’azienda occupata fino al 2026. La crescita, d’altronde, è trainata dalla forte domanda dei nuovi modelli 12Cilindri.

A differenza di Lamborghini, dove l’Urus domina le vendite, Ferrari ha deciso di non focalizzarsi sui SUV. La produzione della Purosangue sarà infatti limitata al 20 percento della produzione annua totale. Considerando anche una ricca gamma di modelli ICE e ibridi plug-in, Ferrari può contare su un modello completamente elettrico in arrivo entro la fine del 2025. Il prototipo sarebbe stato recentemente avvistato con una carrozzeria modificata che ripercorre quella della Maserati Levante con finti scarichi quadrupli, ma si ipotizza che la versione finale avrà un aspetto diverso.