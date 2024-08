Citroën C3 si aggiudica per il secondo anno di fila il primo posto del premio Best Buy

Citroën inizia il mese di agosto con il terzo premio vinto in meno di quattro mesi: questa volta, la C3, nella sua versione Live, è stata la grande vincitrice nella categoria delle auto fino a 75mila R$ al Best Buy 2024, un premio promosso da Rivista Quatro Rodas.

In Brasile Citroën C3 si aggiudica il premio Best Buy per il secondo anno di fila

Nell’aprile di quest’anno, la berlina dall’attitudine SUV si è classificata prima nel Best Reseller Award, certificazione effettuata da KBB (Kelley Blue Book) e Quatro Rodas, nella categoria Compact Access Hatch. Dal suo lancio, nel settembre 2022, il modello ha già vinto 10 premi.

Ancora più equipaggiata nella sua linea 2025, la Citroën C3 dispone ora di una chiave per coltello a serramanico in tutte le versioni. Nel caso della Live, è diventato di serie il pacchetto Live Plus, con sbrinatore, lavacristallo e tergilunotto e impianto audio con connessione Bluetooth.

La Citroën C3 è stata arricchita sin dalla versione Live e comprende un lungo elenco di equipaggiamenti, come controllo di stabilità e trazione, luci di marcia diurna (DRL), alzacristalli e serrature elettriche, aria condizionata, sterzo elettrico, ruote da 15 pollici e assistente alla partenza. su rampa, oltre ad avere il bagagliaio più grande della categoria, con 315 litri di volume.

L’obiettivo del premio è quello di riconoscere, in diversi segmenti e configurazioni, l’accessibilità di un veicolo considerando, oltre al prezzo, altri elementi come il numero di concessionari, i costi assicurativi, le revisioni e i pezzi di ricambio. Per la selezione di quest’anno sono stati presi in considerazione 160 modelli, divisi in 31 categorie e con cinque finalisti ciascuna.