Citroën C3 è l’auto più venduta in assoluto a maggio in Spagna

Citroën C3 ha chiuso il mese di maggio in modo imbattibile, conquistando il primo posto nella classifica delle autovetture più vendute in Spagna. Con 2.883 immatricolazioni, la compatta urbana Double Chevron ottiene una quota del 6,6% nel Segmento B e raccoglie i frutti della sua reputazione di automobile affidabile, efficiente e agile in un mercato esigente come quello spagnolo.

Nella categoria delle berline del segmento C, la Citroën C4 “Made in Spain” è leader tra gennaio e maggio, con 4.777 unità immatricolate, guidando il canale di vendita alle aziende e salendo sul podio per le vendite ai privati.

Le vendite delle Citroën C3 e C4, insieme al resto della gamma, hanno consolidato il Marchio nella Top 5 del mercato spagnolo (autovetture e veicoli commerciali). A maggio il Marchio ha raggiunto 6.494 immatricolazioni, che rappresentano una quota di mercato del 5,9 per cento mentre, nell’insieme dei primi cinque mesi del 2024, il Double Chevron cresce del 12 per cento con 28.295 unità immatricolate e una quota del 5,6 per cento.

Citroën sta avendo successo anche nel mercato 100% elettrico. Nei primi cinque mesi dell’anno è leader tra i veicoli commerciali a “emissioni zero”, raggiungendo una quota del 15,9 per cento, grazie a una delle gamme più complete e adatte alle esigenze di flotte, aziende e professionisti.

In termini di vendite di veicoli commerciali nel loro insieme, il Double Chevrón, con 7.895 unità immatricolate cumulativamente e una penetrazione dell’11,3%, ha realizzato una crescita del 23 per cento rispetto ai primi cinque mesi dello scorso anno, dati trainati dal successo del Marchio nelle vendite canale verso gli individui.

Prodotto a Vigo, il Berlingo è il secondo veicolo commerciale più immatricolato nel mese di maggio, con 899 unità tra le versioni termica ed elettrica, il che equivale a un aumento del 55% rispetto allo stesso mese del 2023. Nello stesso periodo, le vendite di Jumpy sono cresciute del 75,5% e quelli della Citroën Jumper del 19,8%. Per quanto riguarda i quadricicli elettrici, la Citroën Ami, che sta rinnovando la sua gamma, guida la categoria con 199 immatricolazioni quest’anno.