Lancia apre il suo primo showroom in Francia: Casa Lancia Paris La Défense

A quasi un anno e mezzo dall’inaugurazione dello showroom pilota a Milano (Gattamelata), la nuova identità del marchio Lancia è diventata realtà in Francia, con l’apertura del primo showroom del marchio in Francia, la Casa Lancia Stellantis & You Paris La Difesa. Da oggi tutte le concessionarie con la nuova identità aziendale si chiamano “Casa Lancia” perché, come in ogni casa italiana, tutto è pronto per accogliere i clienti e offrire loro un’esperienza ricca di bellezza, di design e identità italiana.

Lancia apre il suo primo showroom francese ”Casa Lancia – Paris La Défense”, parte della rete Stellantis & You

Si tratta della prima pietra di un piano di sviluppo che punta all’apertura di 25 showroom in Francia entro la fine del 2025, di cui una quindicina entro la fine del 2024, e che si basa su una rete di 80 punti assistenza Lancia. Come sottolinea Alain Descat, Direttore Premium Brands Stellantis France: “Con l’apertura di Casa Lancia a Parigi La Défense compiamo un nuovo passo nel ritorno di questo iconico marchio sul suolo francese. Diamo il benvenuto ai clienti in una lounge molto confortevole e di alto livello, dallo stile decisamente italiano. Un ambiente ideale per scoprire e provare la nuovissima Lancia Ypsilon, massima espressione di design, comfort e benessere a bordo. »

Questo primo punto vendita utilizza le linee guida definite dal Brand per un’immagine coordinata, sia internamente che esternamente: logo, lettering, colori, immagini e ogni altro elemento grafico utilizzabile. La nuova identità del marchio riflette i quattro pilastri su cui si fonda il piano strategico decennale del marchio: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo, volto a fornire al cliente un’esperienza di acquisto best-in-class.

Questa nuova esperienza sarà sempre più coinvolgente e premium per il cliente una volta che entrerà in concessionaria, iniziando così il suo viaggio alla scoperta del mondo Lancia. L’esperienza del cliente inizia all’esterno della nuova concessionaria, caratterizzata da un linguaggio architettonico chiaro e armonioso e dalla presenza di un elegante totem in marmo italiano. Tutto questo all’insegna dell’eleganza italiana, che viene ricordata anche all’interno della concessionaria: i clienti vengono accolti in un’area reception dedicata a Lancia, denominata SALA, dove possono trovare un esperto del marchio al loro servizio.

Tutti i mobili sono il risultato di un meticoloso processo di selezione, dimostrando l’attenzione di Lancia ai dettagli e fornendo un’autentica ‘sensazione di casa’, tipica di una casa italiana. L’utilizzo di materiali prestigiosi e l’alternanza di luci e ombre sono evidenziati dalla presenza dei mobili Cassina. La collaborazione tra due grandi rappresentanti del Made in Italy si fonda su valori comuni, quali italianità, innovazione, tradizione e rispetto per l’ambiente. I nuovi showroom Lancia si presentano quindi come veri e propri salotti, eleganti e accoglienti, pensati per il benessere di chi li abita o li visita, in uno stile decisamente italiano.

Le vetture sono esposte al centro, come sculture in un raffinato salotto, da ammirare in ogni dettaglio. L’intero ambiente è valorizzato dalla luce naturale che entra dalle ampie vetrate. In questo contesto il cliente può scoprire il mondo Lancia e, sempre in perfetta coerenza con il principio di accoglienza del cliente in un’atmosfera familiare, configurare l’auto desiderata utilizzando un tablet e con l’assistenza di un esperto Lancia dedicato. Completano lo showroom gli spazi dedicati alla consegna dei veicoli e ai servizi post vendita.

La customer experience, infine, sarà “phygital”: i clienti potranno iniziare il loro percorso comodamente da casa, accedendo al configuratore, per poi contattare i consulenti commerciali online specializzati nel marchio Lancia, e proseguire nello showroom fisico con il supporto di venditori professionali e certificati.

La nuova Lancia Ypsilon, la prima berlina Stellantis nel segmento B premium, dimostra la centralità data al comfort del cliente in interni ancora più spaziosi. Tecnologicamente avanzato e facile da usare, è dotato dell’interfaccia virtuale SALA, la prima su un veicolo Stellantis prodotto in serie. Tutta la gamma della Nuova Lancia Ypsilon sarà disponibile a partire da un prezzo di listino di 24.500 euro con motorizzazione ibrida. Per la versione elettrica il prezzo di listino parte da 34.800 euro.

Per entrambe le motorizzazioni il cliente potrà beneficiare di un’offerta di finanziamento in collaborazione con Stellantis Financial Services, con rata mensile di 195 euro per 36 mesi per la motorizzazione ibrida, e 24 mesi per quella elettrica, detratti bonus ecologico di 4.000 euro. Alla scadenza del finanziamento il cliente potrà trattenere il proprio veicolo pagando il saldo, importo che varia a seconda dell’allestimento, oppure restituire o sostituire l’auto al termine del periodo contrattuale.