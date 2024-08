Peugeot: un luglio di vendite molto positivo in Italia

Il computo delle vendite a marchio Peugeot, in Italia, a luglio appare particolarmente positivo; forte di un concreto apporto fornito dalle nuove proposte elettriche a disposizione nella gamma del Costruttore del Leone.

Sono quindi molteplici le soddisfazioni registrate da Peugeot in Italia durante il mese appena conclusosi, in virtù di una quota di mercato, fra vetture e veicoli commerciali a marchio, pari ora al 5,16% secondo una crescita misurabile in 0,30 punti percentuali rispetto al medesimo mese dello scorso anno. Se si guarda invece al mercato delle sole vetture, la quota diviene pari al 5,10% sulla base di una crescita dello 0,46% rispetto al mese di luglio dell’anno scorso.

Appare molto interessante l’apporto, in termini di vendite, delle elettriche a marchio Peugeot

Si misura molto concretamente l’apporto fornito dalle elettriche di casa Peugeot che nel loro mercato di riferimento garantiscono ora una quota del 9,03%, ovvero un dato in netta crescita: di 2,52 punti percentuali rispetto al mese di luglio del 2023.

Nel Segmento di riferimento la Peugeot e-208 si piazza al top, mentre le Peugeot e-2008 ed e-3008 si piazzano al secondo posto nei loro rispettivi Segmenti di riferimento. La prima piazza ottenuta dalla Peugeot e-208 è frutto di un design apprezzato e di una disponibilità di contenuti tecnici particolarmente appetibili. C’è poi la possibilità di garantirsi un finanziamento con rata mensile di 99 euro in accordo con gli incentivi statali e con la rottamazione. Finanziamenti disponibili anche per la Peugeot 2008, con rate a partire da 149 euro, e Peugeot 3008 con rate che partono invece da 350 euro al mese.