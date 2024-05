Citroën C5 Aircross: auto più sicura tra i SUV medi nei crash test di CESVI 

Nella nuova edizione di The Safest Car, il CESVI Argentina (Centro di Sperimentazione e Sicurezza Stradale) ha assegnato il premio “Crash Test” nella categoria SUV Medio al SUV Citroën C5 Aircross, riconoscendo il miglior rapporto prezzo-sicurezza della sua categoria, offrendo un equipaggiamento completo mirato al comfort e alla sicurezza dei suoi occupanti.

In Argentina Citroën C5 Aircross premiata come auto più sicura della sua categoria

Il CESVI Safety Index viene utilizzato per determinare il livello di sicurezza dei veicoli venduti nel mercato locale e per premiare, ogni anno, le Auto più Sicure in ciascun segmento. L’obiettivo è quello di evidenziare le aziende automobilistiche che si sforzano di elevare gli standard di sicurezza dei veicoli dalle loro versioni più economiche.

Nel caso della Citroën C5 Aircross, la giuria ha sottolineato l’integrazione di 14 sistemi di assistenza alla guida, e questo è uno dei motivi principali per cui ha vinto la sua categoria all’interno dei premi Crash Test. Incorpora un avviso di cambio corsia attivo con correzione, una frenata automatica di sicurezza attiva che agisce quando rileva il rischio di collisione, un Blind Spot Assist e un sistema di riconoscimento dei segnali di velocità massima, tra gli altri, che trasforma l’esperienza in una guida semi-autonoma. .

A tutti questi sistemi preventivi si aggiungono altri dispositivi che favoriscono una guida sicura come il Traction Control, l’Hill Start Assist, l’Hill Descent Assist e il Stability Control. Alla sicurezza contribuiscono anche l’elevato livello di comfort offerto ai passeggeri e l’eccellente posizione di guida, così come il suo comportamento dinamico, che evidenzia la presenza della Progressive Hydraulic Shock Absorber Suspension e di un sistema Grip Control che migliora la trazione su diversi tipi di terreno .

Allo stesso tempo, unico SUV del segmento a offrire 3 sedili posteriori individuali scorrevoli, reclinabili e abbattibili, Citroën C5 Aircross propone in un SUV una modularità tipica di un monovolume. Grazie al fatto che tutti e tre hanno le stesse dimensioni, i tre occupanti godono dello stesso comfort. Nella sicurezza passiva, incorpora 6 airbag (frontali, laterali e a tendina), completati da cinture di sicurezza inerziali e ancoraggi Isofix per poter trasportare in sicurezza i seggiolini per bambini.