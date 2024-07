Fiat Grande Panda sarà la prima auto elettrica prodotta in serie in Serbia

Fiat Grande Panda come sappiamo sarà prodotta in Serbia a Kragujevac. In quel paese nei giorni scorsi è avvenuto la cerimonia di inaugurazione della nuova linea di produzione davanti al CEO di Stellantis Carlos Tavares e al Presidente della Serbia Aleksandar Vucic, il quale ha dichiarato: “Sono orgoglioso della nostra collaborazione, che non è sempre semplice e facile, e adoriamo questo spirito combattivo che abbiamo visto qui oggi. Questo spirito non ci mancherà e lotteremo e lavoreremo duramente per raggiungere i paesi più sviluppati in Europa e nel mondo”.

La prima auto elettrica della storia prodotta in serie in Serbia? Sarà la nuova Fiat Grande Panda

Fiat Grande Panda sarà infatti la prima auto elettrica che verrà prodotta in serie in Serbia. Dunque si tratta di un vero e proprio evento storico per quel paese che infatti ha accolto con grande entusiasmo l’avvio della produzione di un modello considerato come fondamentale per quanto riguarda il prossimo futuro della principale casa automobilistica italiana. L’inizio della produzione di Fiat Grande Panda è previsto per ottobre. Dopo aver lasciato la linea di produzione a Kragujevac, queste vetture verranno consegnate agli showroom in Europa, Medio Oriente e Africa.

Fiat Grande Panda nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e oltre all’elettrica da meno di 25 mila euro avrà in gamma anche una versione ibrida che tutto compreso costerà meno di 19 mila euro. Questa auto avrà anche il cambio automatico di serie. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questa auto di Fiat nei prossimi giorni. Ricordiamo che per il momento devono ancora essere aperti gli ordini e ufficializzati i prezzi del nuovo modello della casa italiana da cui deriverà una nuova famiglia di auto a cominciare nel 2025 dalla nuova Fiat Multipla e proseguendo con la nuova Fiat Fastback che invece debutterà nel corso del 2026. Poi a seguire un nuovo pickup erede del brasiliano Fiat Strada e anche un nuovo camper.