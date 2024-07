Fiat Grande Panda, Multipla e Fastback: ecco cosa avranno in comune

Fiat Grande Panda presentata ufficialmente lo scorso 11 luglio darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui deriverà nel 2025 la nuova Fiat Multipla, nel 2026 la nuova Fiat Fastback e poi a seguire anche un nuovo pickup e un nuovo camper. Come vi abbiamo già detto in diverse occasioni queste auto avranno numerosi elementi di design in comune.

Ecco altre cose che Fiat Grande Panda, Multipla e Fastback avranno in comune oltre alla piattaforma

Altra cosa che queste Fiat Grande Panda, Multipla e Fastback condivideranno è la piattaforma che per tutte sarà la smart car di Stellantis al pari di numerosi altri modelli di Stellantis tra cui le recenti Citroen C3 e C3 Aircross e la nuova Opel Frontera. Queste due cose però non saranno le uniche cose in comune per queste tre auto.

Fiat Grande Panda, Multipla e Fastback avranno tutte due motorizzazioni nelle rispettive gamme: ci sarà una entry level ibrida e una top di gamma elettrica. Entrambe con prezzi abbastanza competitivi. Ad esempio per la Grande Panda si parla di meno di 19 mila euro per la versione entry level che però è full optional mentre per l’elettrica meno di 25 mila euro.

Altra cosa che dovrebbe accomunare la famiglia di auto di Fiat Grande Panda è il fatto che tutte le auto in gamma saranno dotate di cambio automatico. Se per l’elettriche era scontato per le ibride si tratta di una assoluta sorpresa considerato che parliamo di auto Fiat.

Una cosa che le tre auto di Fiat potrebbero non avere in comune è il luogo di produzione. Infatti Fiat Grande Panda sarà prodotta in Serbia mentre la nuova Fiat Multipla in Marocco. Ancora ignoto il luogo di produzione della nuova Fiat Fastback ma lo scopriremo molto presto.