Alfa Romeo Canguro: dalle porte della discarica alla vittoria del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este

Con i successi sportivi dell’Alfa Romeo Giulia TZ, era nato l’impulso di creare un modello di serie per portare sulle strade le sue virtù dinamiche e le sue prestazioni. All’inizio degli anni ’60, i responsabili del marchio commissionarono a Bertone e Pininfarina la realizzazione di prototipi per sviluppare questa vettura. L’Alfa Romeo Canguro era la proposta di Bertone.

Poche concept car sono state così innovative e hanno avuto una storia così ricca di salti e colpi di scena come l’Alfa Romeo Canguro, che compie 60 anni

Tra poco saranno trascorsi 60 anni dalla presentazione di questo prototipo alla 51esima edizione del Salone di Parigi, dove ricevette applausi praticamente unanimi di critica e pubblico. La sua carrozzeria in vetroresina, dal design firmato Giorgetto Giugiaro, che già dimostrò il suo talento nell’Alfa Romeo Giulia Sprint del 1963, sorprese con le sue linee morbide e sinuose, con parabrezza e finestrini armoniosamente integrati, e senza interruzioni, nell’ambiente dinamico e avant stile d’avanguardia di questa vettura.

Proprio la superficie vetrata è una delle grandi innovazioni della Canguro: per la prima volta i diversi finestrini sono stati incollati alla carrozzeria, qualcosa in più rispetto al solito nei veicoli attuali. Nel design non mancavano dettagli, come l’aerodinamico posteriore “Coda Tronca”, oggi presente nella Nuova Alfa Romeo Junior, o le prese d’aria interne che riprendevano la forma del mitico “quadrifoglio”. Sotto il cofano, un motore a 4 cilindri associato ad un cambio manuale a 5 marce offriva una potenza di 170 CV a 7500 giri/min. Come le Alfa Romeo di quegli anni, era un’auto a trazione posteriore.

Basandosi sul rivoluzionario telaio tubolare dell’Alfa Romeo Giulia TZ, Bertone e Giugiario realizzarono un esercizio di avanguardia e stile estetico, senza pensare a possibili limiti tecnici o industriali. Proprio questo spirito innovativo ha impedito all’Alfa Romeo Canguro di fare un passo deciso verso l’asfalto. Poco dopo aver escluso il passaggio alla produzione in serie, l’Alfa Romeo Canguro subì uno spettacolare incidente durante le riprese pubblicitarie alla Curva Parabolica dell’Autodromo di Monza. Con grande rammarico Bertone rinunciò alla sua ricostruzione, viste le 15.000 ore che sarebbero state necessarie per riportarla allo stato originario. Il destino di questa concept car sembrava segnato.

Tuttavia, l’eredità dell’Alfa Romeo Canguro non sarebbe caduta nel vuoto. Oltre alle innovazioni nel trattamento delle superfici vetrate, molte caratteristiche di questo prototipo, come le prese d’aria orizzontali all’estremità dell’ala anteriore, divennero per molti anni un elemento caratteristico dei progetti Bertone. Molti dei suoi elementi estetici e tecnici, inoltre, diventeranno la base del prototipo dell’Alfa Romeo Montreal, che verrà presentato all’Esposizione Universale tenutasi nella metropoli canadese nel 1967 e che finirà per essere commercializzato negli anni ’70.

Per quanto riguarda i resti dell’Alfa Romeo Canguro, furono acquistati da un appassionato tedesco e passarono di mano fino a raggiungere un collezionista di auto giapponese. Con il sostegno del Museo Alfa Romeo si dedicò al suo restauro fino alla completa ricostruzione di questa vettura, che visse una seconda giovinezza al prestigioso Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, dove venne premiata nel 2005.