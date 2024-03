Nuova Alfa Romeo Montreal: dopo la 33 Stradale tornerà anche lei?

Nuova Alfa Romeo Montreal è una di quelle auto di cui spesso si parla quando si pensa al futuro della casa automobilistica del Biscione che come sappiamo sarà ricco di novità. Del resto parliamo di una vettura che fa parte della storia della casa milanese e che dunque a molti farebbe piacere rivedere in una nuova veste. Sono in tanti a sperare che dopo la nuova Alfa Romeo 33 Stradale il brand premium di Stellantis possa pensare di utilizzare il suo programma “Bottega” per lanciare una reinterpretazione del mitico modello in versione limitata.

Nuova Alfa Romeo Montreal: c’è chi immagina così una futura reinterpretazione del mitico modello

Al momento purtroppo di una nuova Alfa Romeo Montreal non ci sono notizie. Non sembra essere questo il prossimo modello della gamma parallela a quella principale dopo la 33 Stradale. In proposito si parla del possibile ritorno di una nuova Duetto ma al momento si tratta solo di voci. Tuttavia sul web sono in tanti a sperare nel ritorno di questa vettura come si evince dai numerosi render che nel corso dei mesi vengono pubblicati sul web. Uno dei più interessanti è quello che vi proponiamo in questo render di Maltese Design. Si tratta della cosiddetta Concept Alfa Romeo Montreal Hommage del 2021 che ben rispecchia come potrebbe essere una nuova versione della sportiva di Alfa Romeo che è stata prodotta dal 1970 al 1977.

La nuova Alfa Romeo Montreal qualora tornasse potrebbe rappresentare una proposta interessante per il mercato delle coupé sportive premium ad alte prestazioni. Ovviamente sognare non costa nulla. Vedremo quali saranno realmente le intenzioni di Alfa Romeo che comunque ha già fatto sapere attraverso il suo CEO che in futuro non punterà solo su SUV e crossover ma cercherà di tenere fede alla sua storia e al suo DNA con tutta una serie di berline, coupè, auto sportive etc. che sicuramente saranno ben gradite dai numerosi fan della casa automobilistica del Biscione e che avrannno il compito di mantenere saldo il legame con il glorioso passato del produttore automobilistico.