Fiat aumenta le vendite di auto in Spagna nel 2024

Fiat chiude un primo semestre 2024 segnato da una forte progressione nel canale di vendita alla clientela privata, dal successo della propria offerta nel segmento delle auto urbane, composto da Fiat 500 e Panda, e dalla crescita di modelli come Fiat Ducato, che ha visto le sue vendite aumentare del 40 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Tra gennaio e giugno Fiat ha immatricolato in Spagna 15.788 autovetture e veicoli commerciali, raggiungendo una quota di mercato del 2,5 per cento.

Nella prima metà del 2024 Fiat ha immatricolato un totale di 15.788 autovetture e veicoli commerciali in Spagna

Il marchio continua a dominare il segmento urbano, con oltre la metà della quota di mercato (55%) e 9.699 immatricolazioni. Leader del segmento è la Fiat 500 ibrida con 7.720 vendite, pari ad una quota di mercato del 43 per cento, e con un incremento delle vendite ai privati ​​del 26,8 per cento. La Fiat Panda ha registrato la crescita maggiore nel suo segmento nelle vendite ai privati, quasi quadruplicando le vendite rispetto al 2023, raggiungendo le 666 unità e consolidandosi come l’ibrido urbano ecologico più conveniente.

Il canale di vendita alla clientela privata è stato uno dei grandi focus della crescita di Fiat nel primo semestre dell’anno. Nelle autovetture, il marchio ha aggiunto 1.994 immatricolazioni, il 60,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre Abarth ha visto le sue vendite aumentare del 158%. Da parte sua, la Fiat 500 ha raggiunto 1.075 unità immatricolate in questo canale, il 26,8% in più rispetto allo scorso anno.

Per quanto riguarda i veicoli commerciali, Fiat Professional, con 5.522 immatricolazioni nel primo semestre, si mantiene stabile rispetto al primo semestre dello scorso anno. In questo mercato, la progressione del marchio si vede anche nelle vendite ai privati, con 907 unità immatricolate, l’11 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Per modello, Fiat Ducato, leader nel suo segmento con 3.432 vendite e una crescita del 40 per cento, è il grande punto di riferimento della gamma.

Nella seconda metà dell’anno, la casa torinese prevede di continuare a crescere nel mercato spagnolo grazie alla promozione di innovazioni come la Nuova Fiat 600 Hybrid, che ora può essere ordinata presso la Rete dei Concessionari del brand, e la Nuova Fiat Grande Panda, che sarà arriveranno tra pochi mesi offrendo una gamma completamente elettrificata dal design innovativo e dalla vocazione pratica che caratterizza questo modello.