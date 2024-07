Record con la Ferrari SF90 per Fabio Barone sulla portaerei Garibaldi

Fabio Barone guadagna un nuovo record mondiale, il sesto in pochi anni. Il pilota e ingegnere romano, presidente del club “Passione Rossa”, non finisce mai di stupire con le sue imprese. La più recente ha preso forma nel porto di Taranto, con una Ferrari SF90 Spider, lanciata a tutta birra sul ponte di decollo della portaerei Giuseppe Garibaldi, ex ammiraglia della Marina Militare Italiana.

Tutto questo, con il supporto di Modesto Menabue, meccanico di grande esperienza, con 40 anni di servizio a Maranello e 520 Gran Premi col team del “cavallino rampante” in Formula 1. Chi pensava che dopo 5 Guinness World Record fosse appagato, probabilmente non conosce bene Fabio Barone. Il driver capitolino, infatti, quando nessuno se lo aspettava, ha tirato fuori dal cappello un’altra delle sue idee in stile James Bond.

Come compagna d’avventura ha scelto ancora una volta una Ferrari, ben più potente delle altre usate in precedenza. Stiamo parlando di una SF90 Spider, spinta da un V8 biturbo da 3.9 litri, abbinato a tre motori elettrici, per una potenza combinata di 1000 cavalli. Sul ponte di volo della portaerei Giuseppe Garibaldi, lungo 174 metri, è riuscito a portarla fino ai 152 km/h, frenando con margine sufficiente per non finire in acqua.

Il primato precedente apparteneva a Shea Holbrook che, sulla ben più lunga USS Hornet (270 metri di ponte), era riuscita con una Porsche Taycan elettrica a raggiungere i 145 km/h di velocità massima. Fabio Barone, con 96 metri in meno di ponte, ha fatto meglio, molto meglio. Non ci vuole molto a capire come con meno spazio a disposizione, si abbiano minore superficie di slancio in accelerazione e spazi inferiori per la frenata.

Il combinato disposto di questi due elementi aiuta a rendersi ancora meglio conto della portata dell’impresa messa a segno dallo storico presidente di “Passione Rossa” con la Ferrari SF90 Spider. Il suo è il nuovo record di velocità a quattro ruote a bordo di una nave. Adesso una pausa di meritato riposo, prima che sbocci qualche altra idea.