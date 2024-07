Jeep Avenger: grande entusiasmo al 105 XMasters 2024

Domenica si è conclusa la tredicesima edizione estiva del 105 XMasters, tenutasi a Senigallia (AN) dal 13 al 21 luglio, con un grande successo che ha attirato oltre 65.000 visitatori. L’evento, focalizzato sull’ambiente, ha visto Jeep distinguersi per il suo impegno verso una mobilità sostenibile. Il marchio, da tempo impegnato a combinare le sue storiche prestazioni su strada e offroad con la riduzione delle emissioni, ha ottenuto apprezzamenti dal pubblico italiano. In particolare, la tecnologia 4xe Plug-In Hybrid è stata ben accolta, specialmente nei SUV Made in Italy come Renegade e Compass, mentre Jeep Avenger, il primo SUV della gamma in versione completamente elettrica, ha riscosso un notevole successo.

Nel primo semestre del 2024, il Jeep Renegade 4xe ha confermato il suo primato come il B-SUV Plug-In Hybrid più venduto in Italia. Nel frattempo, la Jeep Avenger elettrica ha dominato il mercato come il B-SUV elettrico più venduto sia a giugno che nei primi sei mesi dell’anno. Inoltre, considerando tutte le motorizzazioni, la Avenger è risultata essere il SUV più venduto in Italia nei primi sei mesi del 2024.

Durante l’evento, sono stati effettuati oltre 200 test drive della gamma SUV. I 40.000 mq del Village sono stati il centro nevralgico dell’evento, offrendo sfide, musica, sport e intrattenimento sulla sabbia. Gli animatori di Radio 105 hanno animato l’evento con trasmissioni in diretta da Senigallia e un programma quotidiano.

Inoltre, sono state proposte più di 30 discipline sportive, consentendo ai partecipanti di scoprire nuove passioni. Il pubblico ha potuto vivere emozionanti esperienze con sport come windsurf, kitesurf, SUP, vela, arrampicata, yoga, padel, hip hop, triathlon e apnea, oltre a godere di serate musicali sotto le stelle. L’evento ha così incarnato i valori del brand, esaltando libertà, avventura, passione e autenticità.