Nuova Peugeot P4: anche il leone avrà il suo fuoristrada?

Nuova Peugeot P4 è un render del sito francese Auto-Moto realizzato da Julien Jodry che si chiede come sarebbe una nuova generazione del fuoristrada che Peugeot ha effettivamente realizzato negli anni ’70 in collaborazione con Mercedes. All’epoca infatti le due case automobilistiche realizzarono un veicolo militare su base della Mercedes Classe G.

Ecco come potrebbe apparire il design di una nuova Peugeot P4

Il P4 era stato realizzato in migliaia di unità e impiegato come veicolo da collegamento dall’Esercito francese. Questo veicolo era una produzione su licenza del Mercedes-Benz G tedesco, ma con una carrozzeria rielaborata e un gruppo motore-trasmissione sostituito con componenti francesi. Il progetto, avviato negli anni Settanta come collaborazione tra Peugeot e Mercedes-Benz, portò alla realizzazione del primo prototipo, che fu testato con successo nel 1978.

Questo render della nuova Peugeot P4 ipotizza dunque che questo sodalizio si possa nuovamente formare per dare origine ad una nuova generazione del modello della casa automobilistica del Leone che ancora una volta avrebbe come sua base proprio la nuova Mercedes Classe G.

Una nuova Peugeot P4 potrebbe rappresentare il meglio del design e della tecnologia di Peugeot, pur conservando elementi visivi e tecnici della Classe G. Una potenziale versione sportiva del P4 potrebbe sfoggiare un design distintivo, con una griglia e fari ispirati all’hypercar Peugeot 9×8, insieme a cerchi esclusivi e dettagli unici sui parafanghi. Per quanto riguarda la motorizzazione, si potrebbe optare per un potente V8 da 585 CV firmato Peugeot-Sport.