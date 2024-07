Quattro Citroën Ami modificate attraverseranno l’Africa da nord a sud

Si ispira alle iconiche “Croisières Citroën” di un tempo la cosiddetta Croisière Verte, ovvero un’iniziativa indipendente che porterà quattro Citroën Ami modificate ad attraversare l’Africa da nord a sud. Quattro unità dell’apprezzatissimo quadriciclo elettrico del costruttore francese di casa Stellantis condurranno una squadra di avventurieri lungo il versante occidentale del Continente Africano a partire dal prossimo 28 ottobre 2024.

Le Croisières Citroën condotte dal costruttore francese nel periodo compreso fra i due Conflitti Mondiali segnarono il loro tempo e contribuirono pure all’ascesa vera e propria del marchio, con i modelli a marchio Citroën che ben presto si rivelarono in grado di attraversare interi Continenti senza intoppi e problematiche rilevanti. La Croisières che coinvolgerà le quattro Citroën Ami dell’iniziativa privata arriva due anni dopo la volontà del costruttore di replicare qualcosa di simile nel 2022, sfruttando veicoli elettrici, per commemorare il centenario della Croisière des Sables; il progetto, in quel caso, venne poi annullato e messo da parte.

Il logo della Croisière Verte

Al centro della spedizione che coinvolgerà le quattro Citroën Ami c’è l’ex pilota e imprenditore Éric Vigouroux

L’iniziativa che vede coinvolte quattro Citroën Ami vede come protagonista del progetto l’imprenditore ed ex pilota Éric Vigouroux; lo stesso Vigouroux si prepara da almeno due anni per questa Croisière Verte, con la volontà di dimostrare “che è possibile percorrere grandi distanze con veicoli elettrici leggeri”, ha ammesso. Allo stesso tempo la volontà di Vogouroux è quella di aprire la prima strada senza emissioni di carbonio in Africa “e mettere in luce lo straordinario potenziale del Continente nella produzione di energia rinnovabile”, ha sottolineato l’equipe della prossima Croisière Verte.

La carrozzeria sarà interessata da ulteriori protezioni e da un roll-bar

Il team che condurrà le quattro Citroën Ami è composto da una decina di partecipanti, tra cui i quattro piloti che condurranno gli altrettanti quadricicli elettrici del costruttore francese; accanto a Éric Vigouroux ci saranno Alexandre Winocq, Antonia de Roissard e Maarten van Pel. La spedizione sarà presentata al Mondial de l’Auto di Parigi (il Salone dell’Auto di Parigi, ndr) il prossimo 14 ottobre, mentre l’equipe partirà da Ouarzazate, in Marocco, il 28 ottobre 2024 con l’obiettivo di raggiungere Città del Capo, in Sudafrica, entro la metà del mese di gennaio del nuovo anno dopo un viaggio lungo circa 14.000 chilometri lungo la costa occidentale dell’Africa. L’organizzazione ha spiegato che in ogni Paese attraversato dalle quattro Citroën Ami “la spedizione incontrerà studenti e pubblico interessato alla mobilità del futuro e alle energie rinnovabili”, inoltre lo sviluppo del percorso da seguire ha rappresentato una vera e propria sfida visto che è stato necessario elencare tutti i siti di energia rinnovabile presenti sul percorso e tenere in considerazione anche la situazione geopolitica di ogni Paese attraversato dalla prossima Croisière Verte.

Le Ami sono state modificate opportunamente a partire dalla variante Cargo

Le Citroën Ami coinvolte nella spedizione derivano dalla variante Cargo, opportunamente rivista. La Ami Cargo presenta quindi batterie aggiuntive e pannelli fotovoltaici installati sul tetto che permettono di ricaricare accumulatori dedicati, utilizzando appunto l’energia solare. Nello specifico è stata ottenuta la possibilità di percorrere fino a 200 chilometri di autonomia, contro i 75 chilometri del Ciclo WLTP percorribili con una singola ricarica dalle Citroën Ami “tradizionali”.

Le quattro Ami sono state riviste per ospitare pannelli fotovoltaici e batterie aggiuntive

Tali percorrenze possono essere portate a compimento grazie alla disponibilità di una velocità massima pari a 45 km/h, ovvero una punta velocistica limitata dall’omologazione del mezzo come quadriciclo leggero da guidare senza patente. La dotazione comprende anche pneumatici specifici per la guida in fuoristrada di diametro maggiorato rispetto alle unità originale, oltre che la disponibilità di roll-bar e elementi protettivi per le luci. Tutte le modifiche disponibili sulle quattro Citroën Ami sono state realizzate dalla francese Vaison Sport, un tuner specializzato nella gestione e revisione di vetture da rally.