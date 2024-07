Ecco come saranno e cosa sappiamo delle nuove Alfa Romeo Giulia, Lancia Gamma e Fiat Fastback

Nel 2026 faranno il loro debutto tre auto molto attese per quanto riguarda i brand del gruppo Stellantis. Ci riferiamo alle nuove Alfa Romeo Giulia, Lancia Gamma e Fiat Fastback. La berlina di segmento D del Biscione dovrebbe debuttare nel corso della primavera del 2026, mentre la futura ammiraglia di Lancia intorno alla metà dello stesso anno. La nuova Fastback invece dovrebbe essere l’ultima ad arrivare nella seconda metà dell’anno.

Nuove Alfa Romeo Giulia, Lancia Gamma e Fiat Fastback: il 2026 sarà un anno interessante per Stellantis

Per quanto riguarda la nuova Alfa Romeo Giulia sappiamo che sarà abbastanza diversa dal modello attuale con forme da berlina coupè da quasi due volumi e mezzo con coda tronca e linea molto aerodinamica. La vettura sarà 100 per cento made in Italy infatti sarà pensata, sviluppata e prodotta nel nostro paese. Lo stabilimento scelto per la sua produzione sarà quello di Cassino dove viene prodotta l’attuale versione e dove saranno prodotte anche la nuova Alfa Romeo Stelvio e la futura auto di segmento E soprannominata Alfa Romeo E-Jet.

La nuova Alfa Romeo Giulia nascerà su piattaforma STLA Large e avrà una versione top di gamma Quadrifoglio da oltre 1.000 cavalli. L’auto in teoria dovrebbe essere solo elettrica ma il CEO Imparato non ha escluso che alla fine qualche versione termica possa anche esserci. Molto dipenderà dalla domanda dei clienti e dalla velocità con cui le auto elettriche si affermeranno sul mercato.

Come dicevamo il secondo modello ad arrivare sarà la nuova Lancia Gamma. Questa auto sarà pure 100 per cento made in Italy essendo disegnata, sviluppata e prodotta in Italia. La vettura infatti sarà una delle auto elettriche che saranno prodotte da Stellantis a Mirafiori su piattaforma STLA Medium. Dovrebbe essere una fastback lunga circa 4,7 metri dalle forme piuttosto originali e difficilmente inquadrabile in una delle attuali categorie in cui è diviso il mercato auto. Questa vettura sarà la nuova ammiraglia di Lancia e avrà anche una versione ad alte prestazioni HF con oltre 500 cavalli.

Oltre ad Alfa Romeo Giulia e Lancia Gamma la terza novità che renderà molto interessante il 2026 di Stellantis è la nuova Fiat Fastback. Si tratterà di un’auto che si collocherà nel segmento C del mercato con una lunghezza intorno ai 4,4 metri dunque vicine a quelle della nuova Fiat Multipla ma con un design molto più aerodinamico e sportivo rispetto alla Multipla quasi da SUV Coupé.