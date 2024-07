Nuova Lancia Gamma pronta a stupire: sarà qualcosa di mai visto prima

Nuova Lancia Gamma è la futura ammiraglia della casa automobilistica piemontese. Il suo debutto è previsto nel corso del 2026. Questa auto sarà 100 per cento made in Italy. Infatti non solo sarà sviluppata e progettata a Torino ma verrà anche prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Questa auto nascerà su piattaforma STLA Medium e dovrebbe avere una lunghezza intorno ai 4,7 metri.

Niente a che vedere con i render che circolano sul web: la nuova Lancia Gamma stupirà per davvero

La nuova Lancia Gamma dovrebbe essere solo elettrica al 100 per cento. Questo almeno prevedevano i piani futuri del brand che però potrebbero cambiare come quelli di tutti gli altri brand che fanno parte del gruppo Stellantis qualora la transizione verso le auto elettriche dovrebbe rallentare ancora. In quel caso ipotizzare qualche versione termica ed in particolare ibrida sembra un’ipotesi assolutamente concreta. Del resto la piattaforma STLA Medium è multi energia e può essere adattata anche a modelli con motore termico.

Nuova Lancia Gamma viste le dimensioni sarà la futura ammiraglia di Lancia ma non si tratterà di un modello convenzionale. Come detto in più occasioni dal numero uno di Lancia l’amministratore delegato Luca Napolitano si tratterà di una vettura fuori dai classici schemi in cui è diviso il mercato delle auto. In parole povere non si tratterà di una berlina classica ma nemmeno di un SUV.

Insomma ci troveremo davanti a qualcosa di mai visto prima, qualcosa che dovrebbe differire anche da auto quali Peugeot 408 e Citroen C5 X considerate un mix tra un SUV e una berlina. Ovviamente la curiosità di sapere come effettivamente questa auto sarà è tanta.

Purtroppo bisognerà aspettare ancora un po’ dato che il suo debutto non dovrebbe avvenire prima della metà del 2026. Già comunque è possibile che nel 2025 possano arrivare nuove informazioni su questa auto e forse le prime indicazioni su quello che sarà lo stile effettivo che di certo sorprenderà.

Ricordiamo infine che questa auto rappresenterà il meglio che Lancia ha da offrire, trattandosi di un modello pensato per fare bene nei principali mercati d’Europa dovrebbe spiccare nella gamma di Lancia come una delle proposte più interessanti.