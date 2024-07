Nuova Fiat Multipla: entro fine anno saranno mostrate le prime immagini?

Nuova Fiat Multipla è la prossima grande novità della principale casa italiana. Il suo debutto è previsto nel corso del prossimo anno, probabilmente nella seconda metà. La vettura è stata anticipata lo scorso 11 luglio dalle prime immagini pixellate che però hanno mostrato davvero poco.

Nuova Fiat Multipla: ecco quando vedremo le prime immagini del futuro crossover

Tuttavia è possibile che non dovremo aspettare molto per vedere la nuova Fiat Multipla senza veli. L’auto infatti è pronta da tempo come anticipato dagli stessi dirigenti di Fiat che hanno detto che sono partiti dal modello di serie per realizzare il teaser che è stato mostrato nei mesi scorsi.

Questo significa che molto presto le prime immagini del modello potrebbero emergere. Supponiamo che tra fine 2024 e inizio 2025 possano emergere le prime foto della nuova Fiat Multipla. La vettura che qui vi mostriamo in un recente render di Kleber Silva sarà simile nel design alla Fiat Grande Panda ma con dimensioni maggiori.

Questa auto sarà infatti lunga circa 4,4 metri. Questo significa che avrà più spazio per passeggeri e bagagli. Sul mercato saranno lanciate versioni a 5 e 7 posti con motore ibrido ed elettrico al 100 per cento. Si potrebbe partire da circa 23 o 24 mila euro per la versione base mentre l’elettrica potrebbe costare meno di 30 mila euro. Questo crossover che prenderà il posto di Fiat Tipo nascerà su piattaforma smart car.

Nuova Fiat Multipla consentirà a Fiat di competere con SUV del calibro di Dacia Duster. La gemella di Citroen C3 aircross sarà un modello molto interessante destinato a far parlare a lungo di se. La sua produzione avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco. L’auto sarà venduta anche in Sud America con il nome di nuova Fiat Pulse.