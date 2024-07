Fiat Grande Panda: anche Carlos Tavares all’inaugurazione della nuova linea di produzione in Serbia

Si sta svolgendo in questo momento a Kragujevac in Serbia l’inaugurazione della nuova linea di produzione per auto elettriche presso lo stabilimento di Stellantis dove sarà prodotta anche Fiat Grande Panda la cui produzione in serie dovrebbe iniziare nel giro di due mesi. All’inaugurazione presente oltre al presidente Vucic anche il numero uno di Stellantis l’amministratore delegato Carlos Tavares. Presente anche l’ambasciatore italiano Gori

Sottolineando l’importanza cruciale di questa nuova produzione per l’economia, gli investimenti e la crescita del PIL in Serbia, Vucic ha dichiarato che a partire da oggi inizieranno le prove di produzione del nuovo modello, mentre la produzione in serie avrà inizio tra due mesi. Durante la cerimonia all’interno dello stabilimento, Vucic ha avuto l’opportunità di fare un giro a bordo del nuovo modello e di conversare con il CEO di Stellantis, Carlos Tavares.

Durante l’inaugurazione della nuova linea di produzione per la Fiat Grande Panda elettrica a Kragujevac, in Serbia, Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, ha dichiarato: “Oggi si scrive un altro capitolo della Fiat in Serbia”. Tavares ha confermato che Stellantis mantiene le sue promesse e ha assicurato che la produzione della Grande Panda inizierà presto. Silvia Vernetti, direttrice della pianificazione aziendale globale di Stellantis, ha aggiunto che “l’elettrificazione sosterrà la crescita dell’economia serba”. A Kragujevac, in occasione dell’inaugurazione di nuove linee produttive per la futura produzione di veicoli elettrici, alle ore 21:30 si terrà un grande spettacolo pirotecnico.