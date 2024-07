Ram Rampage riceve il premio Clean Mobility Award 2024

Il marchio Ram riceve un altro trofeo per la sua collezione di premi e celebra il suo successo di vendite. Il pickup Ram Rampage, con il suo motore 2.0L Hurricane 4 Turbo Gasoline, è stato scelto come miglior “Medium Gasoline Pickup” nella seconda edizione del Clean Mobility Award. Organizzata da Agência Autoinforme, la cerimonia di consegna del trofeo si è tenuta oggi, 18 luglio, presso il Transamérica Expo Center, alla presenza di Carla Freire, Direttore dello sviluppo del marchio Ram in Brasile.

Equipaggiato con un efficiente motore 4 cilindri in linea turbo dalla cilindrata di 1.995 cm³, monoblocco e testata in alluminio e iniezione diretta di benzina che eroga 272 CV di potenza e 400 Nm di coppia accoppiato ad un moderno cambio automatico a 9 rapporti, Ram Rampage accelera da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e raggiunge i 220 km/h. È il camioncino più potente e veloce prodotto in Sud America. Con molte prestazioni, lusso, capacità e varie tecnologie, il modello ha mostrato eccellenti prestazioni commerciali, essendo una presenza costante nella lista dei camioncini più venduti del paese. sin dal suo lancio.

Con l’obiettivo di incoraggiare le case automobilistiche e gli importatori a offrire veicoli più efficienti e avvisare i consumatori verso modelli più puliti ed efficienti, il premio ha utilizzato i dati pubblici disponibili dal Programma brasiliano di etichettatura dei veicoli, da Inmetro, data di base di marzo 2024, che considera 35 marchi e 975 modelli/versioni, nelle categorie elettrica, ibrida plug-in, ibrida, flex, benzina e diesel.