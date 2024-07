Fiat Grande Panda: avvistata in strada per la prima volta in colore bianco

Fiat Grande Panda è stata ufficialmente presentata lo scorso 11 luglio a Torino. La vettura nelle scorse ore è stata avvistata per la prima volta dal vivo con carrozzeria di colore bianco. Le immagini sono state pubblicate da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit sui social e mostra la vettura con carrozzeria lievemente camuffata.

Prime immagini della nuova Fiat Grande Panda in colore bianco

Le immagini di Gabetz Spy Unit mostrano l’auto ferma in un parcheggio insieme ad altre auto camuffate. Non sappiamo esattamente dove siano state scattate le foto se in Italia o all’estero ma presumiamo in Italia. Ricordiamo però che Fiat Grande Panda sarà prodotta a Kragujevac in Serbia nello stabilimento Stellantis in cui fino a qualche tempo fa veniva prodotta Fiat 500L. La versione di colore bianco che vediamo in queste immagini sarà probabilmente una delle più vendute in assoluto di questo modello.

Il fatto che questa Fiat Grande Panda sia lievemente camuffata fa sorgere dei dubbi su che versione sia. Qualcuno ipotizza si possa trattare di una versione pre serie altri invece di una variante non ancora svelata. Ricordiamo che questa auto nascerà su piattaforma Smart car di Stellantis e costerà nella versione ibrida poco meno di 19 mila euro e in quella elettrica poco meno di 25 mila euro. Entrambe le versioni saranno full optional e dunque il rapporto qualità prezzo sarà certamente elevato. L’ibrida in particolare sarà dotata anche di cambio automatico di serie come confermato dal numero uno di Fiat l’amministratore delegato Olivier Francois.