Nuova Fiat 124 Sport coupé: la vedremo nei prossimi anni?

Nuova Fiat 124 Sport coupé è l’ultima crezione digitale dell’architetto e designer Tommaso D’Amico che sul suo canale di YouTube ha pubblicato un video in cui immagina come potrebbe essere una nuova versione del celebre modello che Fiat ha lanciato sul mercato in passato. Ci riferiamo alla vettura prodotta tra il 1967 e il 1975 dalla casa torinese.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Fiat 124 Sport Coupé qualora la casa torinese decidesse di riproporla

Dopo il successo della Fiat 124 berlina, furono sviluppate le versioni sportive della vettura: la 124 Sport Coupé e la 124 Sport Spider. Sebbene derivassero dalla stessa base, le due versioni non condividevano la medesima piattaforma. Il design della 124 Sport Coupé fu curato dal Centro Stile Fiat, sotto la direzione dell’ingegner Mario Boano, con la collaborazione del figlio Paolo. La 124 Sport Spider, invece, venne realizzata dalla carrozzeria Pininfarina.

La nuova Fiat 124 Spider realizzata da Tommaso D’Amico si rifà dunque a questa mitica vettura e immagina come sarebbe in versione moderna. Il modello del rendering si ispira alla penultima versione della vettura. Basandosi sulle tecnologie moderne, questa nuova versione potrebbe essere lanciata sul mercato sia in variante ibrida che elettrica, qualora Fiat decidesse di produrla. Nel rendering, la carrozzeria presenta tinte sportive che richiamano le colorazioni storiche, ma utilizzando materiali di alta qualità.

Quella della nuova Fiat 124 Sport coupé è sicuramente un’ipotesi molto interessante anche se al momento Fiat non sembra avere alcuna intenzione di lanciare sul mercato auto di questo tipo preferendo concentrarsi su modelli più utilitari. Infatti dopo la Fiat Grande Panda nei prossimi anni sarà la volta prima della nuova Fiat Multipla e poi anche di una nuova Fiat Fastback che avrà le sembianze di un SUV coupè. A seguire in arrivo anche una nuova Fiat 500 ibrida, un pickup e un camper.