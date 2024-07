Fiat Grande Panda: ecco in cosa è superiore rispetto alla Citroen C3

Fiat Grande Panda è l’ultima arrivata nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Questa vettura è stata presentata lo scorso 11 luglio a Torino dopo che nelle settimane precedenti erano state rivelate le prime immagini ufficiali. Il nuovo modello di Fiat nascerà su piattaforma Smart car di Stellantis e sarà prodotto presso lo stabilimento Fiat di Kragujevac in Serbia.

Ecco in cosa Fiat Grande Panda è superiore rispetto alla gemella Citroen C3

Come sappiamo Fiat Grande Panda è gemella della recente Citroen C3 che è stata svelata lo scorso mese di ottobre. Le due auto condividono non solo la stessa piattaforma ma anche tanti altri componenti. Tuttavia non sono del tutto simili e ci sono delle cose in cui la vettura di Fiat è sicuramente superiore.

Una delle prime cose che sono emerse in sede di presentazione di Fiat Grande Panda è che questa è dotata di un bagagliaio dalla capienza maggiore rispetto a quello della Citroen C3. Mentre la vettura francese ha una capienza di 310 litri quello dell’auto di Fiat arriva a 361 litri ben 51 litri in più che sicuramente non è poco per due auto così simile. L’altro aspetto molto interessante della nuova Panda che non troviamo nella C3 è la presenza di una versione MHEV, un mild hybrid. Si tratta della versione con motore 1.2 PureTech da 100 cavalli presente nella C3 che però nella Grande Panda sarà dotato di ibridazione leggera, un particolare da non sottovalutare.

Come sappiamo il prezzo di Fiat Grande Panda partirà da poco più di 18 mila euro contro i 15 mila della Citroen C3. Tuttavia l’auto della casa torinese sarà offerta full optional e con il cambio automatico di serie come ha anticipato il numero uno di Fiat l’amministratore delegato Olivier Francosi.