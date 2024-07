Alfa Romeo: con il quinto modello nel 2027 il design cambierà ancora

Alfa Romeo ha lanciato ad aprile il SUV compatto Junior che presenta elementi di design inediti rispetto non solo alle attuali Giulia e Stelvio ma anche a Tonale. Le future Stelvio e Giulia che vedremo rispettivamente nel 2025 e nel 2026 dovrebbero avere elementi di design in comune con il nuovo SUV compatto. Tuttavia lo stile delle auto della casa automobilistica del Biscione è destinato a cambiare ancora a partire dal 2027. Infatti l’auto che vedremo quell’anno, che dovrebbe riportare lo storico marchio milanese nel segmento E del mercato dopo molti anni, inaugurerà una nuova era di design per il Biscione.

Ancora un cambio di design per Alfa Romeo a partire dal 2027

Ci riferiamo al modello che di recente il CEO del brand premium di Stellantis Jean Philippe Imparato ha definito come qualcosa di mai visto prima. Al momento non sappiamo esattamente come evolverà il design di Alfa Romeo, ma siamo sicuri che la casa milanese ci sorprenderà di nuovo. Se fari sottili e calandra chiusa viste in Junior saranno caratteristiche comuni anche per le nuove Giulia e Stelvio, lo stesso potrebbe non accadere con il futuro modello di segmento E, che secondo quanto dichiarato da Imparato è difficile da collocare nelle attuali categorie di auto non essendo una berlina ma nemmeno un SUV.

Al momento sappiamo ben poco su questo veicolo se non che nascerà su piattaforma STLA Large come le nuove Giulia e Stelvio e che sarà prodotto nello stabilimento Stellantis di Cassino in Italia. Sappiamo anche che sarà lungo poco meno di 5 metri e che sarà pensato per fare bene soprattutto in mercati chiave quali Stati Uniti e Cina. Di sicuro nei prossimi anni emergeranno ulteriori dettagli su questo modello.