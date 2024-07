Mercato dell’auto: immatricolazioni in crescita in Europa a giugno

Prosegue pure a giugno l’altalena del mercato dell’auto europeo. I segnali di una nuova crescita ci sono, ora che le immatricolazioni di nuovi veicoli hanno raggiunto un complessivo pari a 1.319.989 unità immatricolate, con un dato pari a 6.879.438 veicoli venduti durante i primi sei mesi di questo 2024. Dopo due mesi consecutivi in cui il dato introduceva valori percentuali in negativo, il mercato dell’auto in Europa a giugno torna a crescere in virtù di un dato superiore del 3,6% rispetto a quello registrato a giugno 2023, quando i veicoli immatricolati nell’area UE, EFTA e UK erano stati 1.265.133. Considerando poi i primi sei mesi dell’anno il risultato introduce un incremento del 4,4% rispetto a quanto registrato durante i primi sei mesi del 2023.

Il mercato dell’auto in Europa premia i riscontri in Italia e le motorizzazioni a benzina

Il mercato dell’auto in Europa vede fra i Paesi con i migliori riscontri, praticati a giugno, l’Italia; ciò in virtù di una crescita pari al 16,1% che è la più corposa fra quelle registrate nel Vecchio Continente. Alle spalle dei dati espressi dal mercato italiano troviamo la Germania con un valido +6,1%, ovvero la Spagna con un concreto +2,2% che completa il podio. Va peggio in Francia dove la decrescita è pari al 4,8%.

Se si guarda invece alla tipologia di motorizzazioni più apprezzate, ancora una volta trionfano quelle a benzina grazie a 442.443 unità immatricolate con questa tipologia di propulsore rappresentanti una quota del 33,7% sebbene registrano un calo del 3,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Alle spalle delle motorizzazioni a benzina si piazzano le varianti ibride grazie a 396.294 unità immatricolate, con una crescita pari al 24,2% rispetto al mese di giugno del 2023 ovvero in virtù di una quota del 30,2%; al terzo posto le elettriche con una quota del 15,9% grazie a 208.872 unità immatricolate: la crescita, in questo caso, è pari allo 0,1% rispetto all’anno precedente anche in accordo con dati in negativo registrati in Germania (-18,1%), Paesi Bassi (-15%) e in Francia (-10,3%). Scendono pure le ibride plug-in, del 13,6% rispetto al mese di giugno dello scorso anno in accordo con 86.094 unità immatricolate, ma anche le motorizzazioni diesel di un valore pari al -2,2% rispetto allo scorso anno; le vetture alimentate a gasolio vendute nel mercato dell’auto europeo a giugno 2024 sono pari a 145.858 unità con una quota dell’11,1%.

Le elettriche hanno registrato ottime crescite in Italia, dove grazie alla disponibilità di una nuova tranche di incentivi governativi si è registrato un incremento del 117,4% rispetto a giugno del 2023; bene anche il Belgio con un +50,4% di vetture elettriche immatricolate. Nel complesso, durante i primi sei mesi di quest’anno, sono state immatricolate 954.094 vetture elettriche che hanno registrato una crescita pari all’1,6% rispetto ai primi sei mesi del 2023.

Stellantis è seconda alle spalle del Gruppo Volkswagen

In tema di gruppi automobilistici la prima piazza di quelli che sono riusciti a vendere più veicoli nel mercato dell’auto europeo a giugno 2024 si piazza il Gruppo Volkswagen, grazie a 337.618 veicoli venduti pari a un incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente. Alle spalle di Volkswagen troviamo il Gruppo Stellantis grazie a 205.884 veicoli immatricolati a giugno 2024, pari a un decremento dell’1,8% rispetto al mese di giugno del 2023. Guardando a Stellantis, se sono tanti i marchi che hanno registrato una decrescita a doppia cifra percentuale, risultano validi gli incrementi di Jeep, che cresce dell’1,9% grazie a 12.177 unità immatricolate a giugno, Citroen, che cresce del 22,7% grazie a 35.169 immatricolazioni e Fiat che registra una crescita dell’8,4% grazie a 38.087 vetture vendute. Il terzo posto è invece appannaggio del Gruppo Renault che cresce del 7,6% grazie a 143.053 veicoli immatricolati a giugno di quest’anno.